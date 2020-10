‘Olympique Lyon houdt vast aan deadline en zet streep door vertrek Depay’

Het begint er steeds meer op te lijken dat Memphis Depay het seizoen af zal maken bij Olympique Lyon. De aanvaller wordt al weken in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona, maar een akkoord is vooralsnog niet bereikt. L’Équipe en RMC Sport melden zaterdagmiddag dat het hier ook niet meer van gaat komen.

De doorgaans goed ingevoerde Franse media berichten dat Olympique Lyon vastberaden is een interne deadline te respecteren. Les Gones hielden in eerste instantie vast aan vrijdag als de laatste dag waarop een vertrek van Depay, en ook van Houssem Aouar, afgerond kon worden. Deze deadline werd later nog opgeschoven naar zaterdag, maar doordat een deal nog niet in zicht is heeft het nu alle onderhandelingen stopgezet.

Depay was volgens de berichtgeving nog tot op het laatste moment bezig om een transfer naar Barcelona erdoorheen te drukken, maar lijkt nu nog een seizoen bij Lyon te moeten blijven. De Oranje-international beschikt over een aflopend contract en kan aankomende zomer zodoende transfervrij vertrekken. Aouar was naar verluidt nog in gesprek met Juventus, terwijl ook Arsenal in de afgelopen weken werd genoemd als nadrukkelijke gegadigde.

De beslissing van Lyon om niet meer over transfer te willen praten lijkt overigens geen betrekking te hebben op Jeff Reine-Adélaïde. De middenvelder is hard op weg naar Hertha BSC, dat 27 miljoen euro voor hem wil betalen. Lyon pikte zelf een paar dagen geleden Lucas Paquetá voor twintig miljoen op bij AC Milan.