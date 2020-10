Ajax kent loodzwaar begin van avontuur in de Champions League

Ajax kent het speelschema van de groepsfase in de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag opent het miljardenbal op woensdag 21 oktober met een thuiswedstrijd tegen Liverpool, de winnaar van het Europese toernooi in 2019. De eerste uitwedstrijd volgt al op 27 oktober, als er een bezoek wordt gebracht aan Atalanta. De Italianen reikten afgelopen seizoen tot de kwartfinale in de Champions League.

Na de ontmoetingen met Liverpool en Atalanta volgt voor Ajax een tweeluik met het Deense FC Midtjylland, op 3 en 25 november. De uitwedstrijd tegen the Reds staat voor dinsdag 1 december op het programma. De poulefase van de Champions League wordt afgesloten op woensdag 9 december, als Atalanta op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Overigens beginnen de eerste vijf duels om 21.00 uur. Alleen de afsluiter tegen Atalanta kent 18.4 uur als aanvangstijdstip. De eerste twee ploegen plaatsen zich voor de achtste finale van het miljardenbal, de nummer drie gaat verder in de Europa League.

Volledig programma Ajax in groepsfase Champions League:

Woensdag 21 oktober: Ajax - Liverpool

Dinsdag 27 oktober: Atalanta - Ajax

Dinsdag 3 november: FC Midtjylland - Ajax

Woensdag 25 november: Ajax - FC Midtjylland

Dinsdag 1 december: Liverpool - Ajax

Woensdag 9 december: Ajax - Atalanta