Cziommer verrast met onthulling: ‘Er zou interesse zijn van Barcelona’

Luuk de Jong zou op het lijstje staan van Barcelona-trainer Ronald Koeman, zo onthult oud-speler Simon Cziommer vrijdag in een uitzending van FC Afkicken. De thans als zaakwaarnemer werkzame oud-middenvelder kreeg hierover onlangs zelfs een belletje. Barcelona heeft nog tot 5 oktober om de spits weg te halen bij Sevilla, want die dag sluit de transfermarkt in Europa.

"Er wordt nu natuurlijk veel gepraat. Drie dagen geleden werd ik gebeld met het bericht dat er toch wel interesse zou kunnen zijn in De Jong en dat er sprake is van een eventuele huurdeal tussen Barcelona en Sevilla voor hem", aldus de oud-speler van onder meer Heracles Almelo, FC Twente en Schalke 04, die tegenwoordig ook vaak te zien is bij FOX Sports als analist. "Maar Monchi (technisch directeur Sevilla, red.) schijnt er geen voorstander van te zijn geweest."

Cziommer benadrukt tevens dat Barcelona in het geval van De Jong in eerste instantie denkt aan een huurovereenkomst voor de Oranje-international. "Barcelona kan niet kopen en moet dus huren. Daarom zochten ze naar een constructie waardoor het toch zou lukken. Ze denken niet aan een perfecte invulling maar het gaat er maar om wat ze nog kunnen invullen in deze periode. Wat is er mogelijk op financieel gebied? Ik zeg trouwens alleen maar dat het mij verteld is.."

Cziommer is van mening dat het binnenhalen van De Jong erg risicovol kan zijn voor Koeman. "Dan moet het gelijk functioren. Als het niet functioneert met De Jong dan is het klaar." Cziommer denkt dat de komst van Memphis Depay naar de Catalanen een stuk realistischer is, al wordt een transfer volgens hem steeds twijfelachtiger. "Ik heb altijd gezegd dat ik het het zou begrijpen dat je Memphis haalt als Messi weg zou gaan. Precies dezelfde positie en dezelfde invulling. Nu heeft het dus geen nut om hem te halen." De analist doelt daarmee op het feit dat Messi toch besloten heeft om Barcelona trouw te blijven.