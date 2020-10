Ronald Koeman laat aankoop toch niet aan aftrap verschijnen

Ronald Koeman kiest donderdagavond in het uitduel van Barcelona met Celta de Vigo voor dezelfde elf spelers als in zijn debuut tegen Villarreal (4-0 winst). De Catalanen treden opnieuw in een 4-2-3-1 opstelling aan, met Frenkie de Jong en Sergio Busquets voor de defensie en Lionel Messi als valse nummer negen. Miralem Pjanic, waarvan het vermoeden bestond dat hij zou gaan starten, zit op de bank. Het duel in Balaidos gaat om 21.30 uur van start.

In vergelijking met de wedstrijdselectie van Barcelona voor het duel met Villarreal ontbreekt Rafinha, die de club waarschijnlijk in de komende dagen gaat verlaten. Het gerucht doet de ronde dat hij mogelijk wordt betrokken in een deal met Manchester City over Eric Garcia. Junior Firpo, Marc-André Ter Stegen, Samuel Umtiti en Matheus Fernandes staan wegens blessureleed niet tot de beschikking van Koeman in Balaidos.

Voor Barcelona is de ontmoeting in Vigo pas de tweede competitiewedstrijd van het seizoen, maar Celta heeft inmiddels al drie wedstrijden in LaLiga achter de rug. Het team van van voormalig Azulgrana Óscar García startte met een doelpuntloos gelijkspel bij Eibar (0-0), won vervolgens in eigen huis van Valencia (2-1) en afgelopen zondag eindigde het uitduel met Real Valladolid in een 1-1 gelijkspel.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi.