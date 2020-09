Bizar doelpunt van Joshua Kimmich helpt Bayern aan Supercup

Bayern München heeft voor de achtste keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de DFL-Supercup. De regerend landskampioen én bekerhouder nam het woensdagavond op tegen Borussia Dortmund, de runner-up van vorig seizoen in de Bundesliga, en won met 3-2. Bij een nederlaag van Bayern zouden beide clubs op gelijke hoogte komen met zeven gewonnen Supercups, maar dankzij de zege blijft Bayern de club die de prijs het vaakst toevoegde aan het palmares.

In de eigen Allianz Arena kende Bayern de start waarop het hoopte. Na iets meer dan een halfuur leidde de ploeg van trainer Hansi Flick met 2-0; het eerste doelpunt werd in de achttiende minuut gemaakt door Corentin Tolisso. De middenvelder werd na een rappe uitbraak, die was opgezet door Alphonso Davies en Kingsley Coman, in het strafschopgebied bediend door Robert Lewandowski. In eerste instantie belandde het schot van Tolisso via doelman Marwin Hitz tegen de onderkant van de lat, maar in de rebound was het alsnog raak voor de Fransman.

De 2-0 kwam op naam van Müller, die de bal binnenkopte bij de tweede paal na een voorzet van Davies vanuit het middenveld. Ondanks de vroege tegenvallers gaf Borussia Dortmund zich niet gewonnen. Het team van Lucien Favre forceerde zes minuten voor de pauze balverlies van Bayern, wat leidde tot een rappe uitbraak. Erling Braut Haaland bereikte de vrijstaande Julian Brandt in het strafschopgebied en de buitenspeler rondde van dichtbij overtuigend af. De voorsprong van Bayern bij rust was echter terecht: der Rekordmeister was feller en sterker in de eerste helft.

Desondanks kwam Borussia Dortmund negen minuten na de pauze langszij. Opnieuw verloor Bayern de bal op de eigen helft door pressie van de geel-zwarten, en opnieuw resulteerde een snelle uitbraak in een goal. Zes seconden na een slippertje van Lewandowski was Haaland het eindpunt van de tegenaanval. Bij een gelijkspel zou er direct een strafschoppenserie volgen om een winnaar aan te wijzen, maar die bleek niet nodig. Op opmerkelijke wijze besliste Bayern de wedstrijd. Na slordig balverlies van Thomas Delaney op het middenveld volgde een uitbraak van Bayern. Lewandowski vond Joshua Kimmich, die op doelman Hitz stuitte en op het gras terechtkwam. Toch kreeg hij in de herkansing nog zijn voet tegen de bal: 3-2.