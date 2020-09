Brian Brobbey neemt Jong Ajax bij de hand met sterke invalbeurt

Jong Ajax heeft maandagavond de tweede wedstrijd op rij gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op eigen veld, waar een klein aantal supporters nog wel welkom was, werd Excelsior met 3-0 verslagen. De doelpunten werden gemaakt in de tweede helft en kwamen op naam van invaller Brian Brobbey en de basisklanten Lassina Troaré en Kenneth Taylor. Door de zege komen de beloften uit Amsterdam op zes punten en klimt het naar de elfde plaats op de ranglijst.

Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag had maandagavond de beschikking over Lassina Traoré. De talentvolle spits kwam zaterdag slechts een paar minuten in actie met de hoofdmacht tegen Vitesse en mocht op De Toekomst zijn minuten maken tegen Excelsior. Van der Gaag gaf voorafgaand aan de wedstrijd in gesprek met FOX Sports aan dat er meer van Traoré verwacht wordt nu hij volledig meetraint met de hoofdmacht en daar regelmatig in actie komt. Toch kon de spits in de eerste helft geen indruk maken. De beste kansen waren in het eerste bedrijf voor de bezoekers uit Rotterdam.

Ahmad Mendes Moreira was het dichtst bij de openingstreffer. De buitenspeler probeerde het van afstand en raakte via de vingertoppen van Kjell Scherpen de lat. De keeper moest even later opnieuw in actie komen toen Joël Zwarts een grote kans kreeg. De Excelsior-aanvaller wist Scherpen niet te passeren. Jong Ajax kreeg geen uitgespeelde kansen en deelde met afstandschoten van Victor Jensen en Giovanni speldenprikjes uit. Naci Ünuvar schoot op slag van rust van binnen het strafschopgebied net naast. Het bleek de laatste actie van Ünuvar, want in de rust werd hij vervangen door Brobbey. Met hem binnen de lijnen oogde de thuisploeg een stuk dreigender en werd de overwinning in de wacht gesleept.

De ingevallen spits had slechts zes minuten nodig om de score te openen. Taylor had in de 51ste minuut een fraai wippertje in huis waarmee hij de mee opgekomen Devyne Rensch vrij voor doelman Alessandro Damen zette. De talentvolle verdediger behield het overzicht en bood Brobbey een niet te missen kans: 1-0. Het was de negende goal van de achttienjarige spits in twintig Keuken Kampioen Divisie-duels. Twee minuten later speelde Brobbey zich vrij in het strafschopgebied, waarna Damen een grotere achterstand voor Excelsior voorkwam. Met Brobbey binnen de lijnen oogde Jong Ajax een stuk dreigender. Hij viel sterk in en hield de Excelsior-verdedigers volop bezig, zag ook hoofdtrainer Erik ten Hag vanaf de tribune.

Jong Ajax controleerde de tweede helft en Excelsior kwam niet meer aan voetballen toe. Het team van Van der Gaag schroefde het tempo op en dat leidde tot de 2-0 na een uur spelen. Damen was attent bij een afstandschot van Taylor, maar in de rebound was Traoré er als de kippen bij om de bal van dichtbij hard tegen de touwen te werken. In de fase die volgde kreeg Excelsior verschillende kansen. Mitchell van Rooijen probeerde het met een hard schot van afstand. Zijn inzet werd nog van richting veranderd, maar Scherpen was attent en stond een tegentreffer niet toe. In de slotfase kwam Jong Ajax nog op 0-3: Taylor zocht vanuit een korte corner de combinatie met invaller Alex Mendez. De Amerikaan gaf de bal terug op de middenvelder, die het strafschopgebied binnen dribbelde en in de verre hoek raak schoot.