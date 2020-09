‘Ajax heeft forse concurrentie in strijd om aankoop van 27 miljoen’

Ryan Sessegnon is nog altijd in beeld bij Ajax. The Telegraph meldde in augustus dat de Amsterdammers interesse hebben in de linkermiddenvelder annex back van Tottenham Hotspur als mogelijke opvolger van Nicolás Tagliafico, die nog altijd wordt gelinkt aan een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Volgens The Athletic is Ajax Sessegnon nog niet vergeten.

Ajax had eerder volgens The Telegraph geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de twintigjarige Sessegnon, die vorig jaar voor 27 miljoen de overstap maakte van Fulham naar Tottenham. Het verhaal ging dat Ajax Sessegnon op huurbasis wilde overnemen. Ajax is echter niet de enige club met interesse in het Engelse talent.

Brighton & Hove Albion, Southampton, Leeds United en Hertha BSC hebben ook belangstelling voor Sessegnon, terwijl eerder Fulham werd gelinkt aan de jongeling. De genoemde clubs willen hem huren met een optie tot koop, maar de Londenaren willen de linkspoot het liefst alleen verhuren. Sessegnon is dit seizoen nog niet in actie gekomen namens Tottenham, dat openstaat voor een tijdelijk vertrek.

Tagliafico werd de voorbije maanden in verband gebracht met een transfer, maar inmiddels lijkt het erop dat de Argentijn alsnog in Amsterdam blijft. Zowel De Telegraaf als Voetbal International meldde dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een nieuwe contractaanbieding heeft neergelegd bij de back. Tagliafico kan zijn nog tot medio 2022 doorlopende verbintenis hiermee openbreken, opwaarderen en verlengen.