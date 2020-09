Ronald de Boer is keihard over gedrag van Ihattaren op Instagram

Mohamed Ihattaren baarde dit weekend opzien met een opvallende actie op Instagram. Het toptalent van PSV ontvolgde zaterdag zijn eigen club PSV op het socialmediaplatform en volgde vervolgens het account van grote concurrent Ajax. Het incident werd zondagmiddag kort besproken in de studio van FOX Sports.

Presentator Jan Joost van Gangelen geeft toe dat hij niet alle feiten kent. "Maar hij zou eerst PSV hebben ontvolgd en is daarna Ajax gaan volgen. Toen mensen erachter kwamen, heeft hij het snel weer omgedraaid", merkt Van Gangelen op. Ronald de Boer vindt het een onbegrijpelijke actie. "Als het zo is, dan is dat oliedom. Laten we het erop houden dat hij een beetje in de war is de laatste tijd, in een moeilijke periode zit en jong is."

Naar welk nummer luisterde Mohamed Ihattaren voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo? ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 27 september 2020

Ihattaren besloot niet alleen om PSV te ontvolgen en Ajax te gaan volgen. Ook deelde hij een like uit aan een post van Ajax met foto's van de voorbereidende training op de wedstrijd die nog gespeeld moest worden tegen Vitesse (2-1 overwinning). Ihattaren ontvolgde Ajax gauw weer en besloot PSV weer te volgen.

Zoals De Boer aangeeft, bevindt de aanvallende middenvelder zich in een lastige periode bij PSV. Hij kan onder trainer Roger Schmidt niet rekenen op een basisplaats en mocht donderdag tegen NS Mura (1-5 zege) niet eens invallen. Verrassenderwijs koos Schmidt er wel voor om Ihattaren op te stellen tegen Heracles Almelo; het duel in het Polman Stadion begon zondag om 16.45 uur.