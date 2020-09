Rayhi: ‘Ik ga puur voor het geld, het is niet bepaald een stap hogerop’

Mohamed Rayhi heeft zaterdagavond na afloop van de verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0) een opmerkelijk eerlijk interview gegeven aan FOX Sports. De 26-jarige spits van Sparta Rotterdam heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Al-Batin uit Saudi-Arabië, en draait niet heen om zijn motivatie daarvoor. "Het is gewoon puur voor het geld", geeft Rayhi ruiterlijk toe.

Rayhi hoopt dat zijn transfer naar het Midden-Oosten snel rondkomt. "Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om naar de olie-industrie te kijken, of om een stap te maken naar de Champions League daarna", erkent de aanvaller. "Saudi-Arabië is gewoon heerlijk financieel aantrekkelijk voor elke speler, daar doet elke speler het voor. Degene die zegt dat hij het daar niet voor doet, die liegt. Saudi-Arabië staat niet bekend om een stap hogerop te maken, het is gewoon puur voor het geld, en om mijn toekomst financieel veilig te stellen. Dat is ook de enige reden om die kant op te gaan, daar ben ik gewoon heel eerlijk over."

"Ze hebben een bod neergelegd bij Sparta", weet Rayhi. Technisch directeur Henk van Stee van Sparta liet donderdag aan het Algemeen Dagblad dat het eerste bod van Al-Batin op Rayhi is afgewezen. Laatstgenoemde heeft goede hoop dat het alsnog rondkomt. "Het is heel concreet, ze willen me graag hebben. Persoonlijk ben ik al akkoord, dus het is tussen de clubs."

Toch zal Rayhi zijn kont niet in de krib gooien als zijn overgang onverhoopt afketst. "Ik ben nu nog speler van Sparta, ik doe gewoon mijn stinkende best om elke wedstrijd goed te spelen voor Sparta. De club weet hoe ik erin sta, de trainer weet het ook, ik ben daar gewoon heel eerlijk over. Het is nu aan de clubs om het rond te maken. Als dat niet gebeurt, ga ik gewoon mijn best doen hier."