Zeldzame goals van De Roon en Hateboer in debuutwedstrijd van Lammers

Atalanta heeft de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen in de Serie in winst omgezet. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was zaterdagmiddag in het kader van de tweede speeldag met 2-4 te sterk voor Torino, mede dankzij doelpunten van Hans Hateboer en Marten de Roon. Het eerste competitieduel met Lazio was vanwege de deelname van Atalanta aan de knockout-fase van de Champions League uitgesteld en zal woensdag in het Stadio Olimpico worden ingehaald.

De eerste helft in Turijn eindigde in 2-3. Andrea Belotti nam de twee doelpunten van Torino voor zijn rekening en Hateboer verzorgde na iets meer dan een half uur spelen de 1-3. Na een voorzet van Alejandro Gómez werkte hij de bal vanaf rechts in één keer in het doel. Het was voor de verdediger zijn eerste Serie A-doelpunt sinds 4 april 2019.

Atalanta Bergamasca Calcio begint IN STIJL aan het nieuwe seizoen in de Serie A ???? ?????? ???????????????????? ???????????? ?? ? ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 september 2020

Gómez was zelf eerder goed voor de 1-1 én de assist op de 1-2 van Luis Muriel geweest. De Roon tekende na 54 minuten met een geplaatst schot in de linkerhoek voor de 2-4. Ook de middenvelder scoort niet veel in de Serie A: drie treffers in de laatste twaalf maanden, inclusief vandaag. De 2-4 was meteen ook de eindstand in Turijn.

Met hun goals deden Hateboer en De Roon een kunstje na dat Wesley Hoedt en Stefan de Vrij in 2017 voor Lazio deden. Het was pas de tweede keer deze eeuw dat twee Nederlandse spelers voor hetzelfde team scoorden in een Serie A-wedstrijd. Sam Lammers maakte vijf minuten voor tijd zijn debuut bij Atalanta; de van PSV overgekomen aanvaller viel in voor Zapata.