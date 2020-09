Advocaat baalt van Berghuis én Rutte: ‘Een misplaatste opmerking’

Steven Berghuis was zondag na de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente (1-1) kritisch op het spel van de Rotterdammers. De 28-jarige aanvoerder was niet te spreken over onder meer de bezetting en het tempo van de thuisploeg. Trainer Dick Advocaat begrijpt de frustratie bij de aanvaller, maar had liever gezien dat zijn pupil de kritiek intern hield.

"Slechte veldbezetting, laag tempo, weinig initiatief", zo vertelde Berghuis na afloop tegenover FOX Sports. "Dat is niet iets heel erg nieuws. Ik denk als je onze wedstrijden vaak hebt teruggezien, ook vorig jaar, dan is het nooit echt overtuigend. Vandaag wederom niet." Advocaat reageert vrijdag op de harde woorden van Berghuis en vindt dat de aanvaller zorgvuldiger zijn woorden moet kiezen.

"Of hij gelijk heeft of niet, dat doet niet ter zake", zegt de coach van Feyenoord op de persconferentie in aanloop naar het duel van zondag met ADO Den Haag. "Dat soort dingen moet je in de kleedkamer bespreken en niet in de media. Of hij het dus mocht zeggen? Nee. Dat heb ik hem ook verteld. Hij mag alles zeggen, dat is het probleem niet. Maar wel op de goede plek." Advocaat begrijpt wel dat er irritaties zijn bij Berghuis.

"Hij zei dat hij een beetje gefrustreerd was. Nogmaals: een aanvoerder en een trainer moeten de groep beschermen. Er mag best wat gezegd worden. Er zaten dingen bij die kloppen. Er zijn nog steeds een aantal spelers die nog niet de vorm hebben. Dat is duidelijk en begrijpelijk", stelt Advocaat, die ook ingaat op de uitspraak van minister-president Mark Rutte dat fans in stadions 'gewoon hun bek moeten houden' om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

"Ik ben een groot fan van Rutte, laat dat duidelijk zijn. Maar dat vond ik een misplaatste opmerking. Waarom? Omdat hij het later herstelde. Niet de inhoud, maar wel het woord dat hij gebruikte. Dat moet hij niet doen, daar heeft hij te veel kwaliteiten voor." Advocaat is het wel eens met de boodschap van Rutte dat de supporters zich moeten houden aan de regels.

"De supporters moeten zondag vooral hun bek houden, zou Rutte zeggen", lacht Advocaat. "Dat mag ik toch ook wel één keer zeggen, of niet? Nu doe ik het niet meer. Nee, we hebben geweldige fans, maar ze zullen zich dit wel moeten realiseren. Ze moeten zich gedragen, het (coronavirus, red.) is voor iedereen een onzichtbare vijand", aldus de oefenmeester.