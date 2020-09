Feyenoord zet John de Wolf in voor laatste waarschuwing aan Legioen

Er was afgelopen zondag nogal wat te doen over het niet naleven van de coronamaatregelen tijdens het thuisduel van Feyenoord met FC Twente (1-1). Met name op de sociale media was veel ophef over de foto's vanuit De Kuip, waarop duidelijk te zien was dat veel mensen de anderhalvemetermaatregel niet in acht namen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb stuurde al snel een dreigbrief naar Feyenoord met de eis dat er verscherpte maatregelen worden genomen om het coronavirus tegen te gaan. Feyenoord neemt de boodschap zeer serieus en geeft donderdag een laatste waarschuwing af aan de achterban.

"De boodschap die Feyenoord heeft gekregen is duidelijk: Feyenoord en de supporters krijgen zondag (tegen ADO Den Haag, red.) een laatste kans", zo valt te lezen in de oproep die op de clubsite is geplaatst. "Wanneer het opnieuw mis gaat, dreigt het spelen van thuiswedstrijden met veel minder of zelfs helemaal zonder publiek. 'Ik kan dit niet laten gaan, want we treden ook op tegen anderen die de coronamaatregelen niet naleven. Als dit nog een keer gebeurt, is het over en uit met supporters in De Kuip', zo zei burgemeester Aboutaleb deze week in de televisieuitzending bij Jinek."

De Feyenoord-leiding is niet blij met de groeperingen die zondag ontstonden in het thuisduel met FC Twente. "Om die reden ontvangen alle supporters met een kaart voor die vakken voor het duel met ADO Den Haag een brief, met het nadrukkelijke verzoek om anderhalve meter afstand te houden en de club te helpen." Daarnaast wordt assistent-trainer John de Wolf ingezet om Het Legioen op het hart te drukken om tegen ADO niet opnieuw in de fout te gaan.

"Beste Feyenoorders, afgelopen weekend is het in De Kuip niet goed gegaan met de coronamaatregelen", zo opent de rechterhand van trainer Dick Advocaat. "We zijn dus gewaarschuwd. Zondag is onze laatste kans. Een belangrijke boodschap, help je club en houd je aan de regels Houd anderhalve meter afstand. We willen voor jullie blijven spelen en niet in een lege Kuip. De club rekent op jou", aldus de bezorgde De Wolf vanaf het trainingscomplex van Feyenoord.

"Feyenoord doet er met een aantal extra maatregelen zelf alles aan om ervoor te zorgen dat de regels komende zondag wel door iedereen worden opgevolgd", voegt het bestuur van de Rotterdammers daaraan toe. "Zo zet de club meer dan vierhonderd stewards in, die supporters erop kunnen wijzen om voldoende afstand te houden en niet te zingen of schreeuwen. Wie de regels bewust overtreedt, loopt het risico dat zijn of haar kaart wordt geblokkeerd. De club ziet zich genoodzaakt deze maatregelen te nemen, omdat er veel op het spel staat voor Feyenoord en de supporters. Thuis spelen in een leeg stadion wil niemand en is bovendien iets wat de club zich in financieel opzicht niet kan permitteren", aldus de leiding in De Kuip.