‘Uitblinker met kortstondig Ajax-verleden valt in de smaak bij Feyenoord’

Feyenoord is bezig met het elftal van de toekomst en in dat kader richt men het vizier op Ísak Bergmann Jóhannesson, zo weet Feyenoord Transfermarkt donderdagmiddag te melden. De pas zeventienjarige middenvelder annex vleugelaanvaller maakt in de Zweedse Allsvenskan furore bij IFK Norrköping. Bergmann Jóhannesson wordt aangemerkt als eventuele versterking voor de rechterkant van de voorhoede van Feyenoord.

Het is nog niet bekend of Feyenoord op korte termijn daadwerkelijk werk gaat maken van de komst van Bergmann Jóhannesson, die één interland voor IJsland Onder-21 achter zijn naam heeft staan. De jongeling wordt in ieder geval scherp in de gaten gehouden door de Scandinavische scout Bjarne Hansen, die sinds begin dit jaar is verbonden aan de Rotterdamse club. Bergmann Jóhannesson kwam tot dusver tot 4 doelpunten en 9 assists in 25 wedstrijden in de hoofdmacht van IFK Norrköping.

De goede prestaties van de in Engeland geboren Bergmann Jóhannesson zijn ook bij andere clubs niet onopgemerkt gebleven. De aan Feyenoord gelinkte IJslander liep eerder al stage bij Ajax, zonder dat daar een definitieve samenwerking uit voortvloeide. Bergmann Jóhannesson werkte tevens proefperiodes af bij Everton en Brighton & Hove Albion. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op één miljoen euro. Feyenoord trok afgelopen zomer al Bryan Linssen en Christian Conteh aan voor de aanvalslinie.