‘Gedecideerde Dest heeft keuze tussen Barcelona en Bayern gemaakt’

Sergiño Dest gaat naar Barcelona verkassen, zo claimt Sport donderdag. Zowel Barcelona als Bayern München wil de negentienjarige rechtervleugelverdediger van Ajax graag inlijven. Beide topclubs hebben naar verluidt een akkoord bereikt met de Amsterdamse club en inmiddels zou Dest een keuze hebben gemaakt tussen Barcelona en Bayern.

Sport meldt dat Dest al een akkoord had bereikt met Bayern toen Barcelona zich aandiende als transferoptie. De Amerikaans international twijfelde volgens de berichtgeving niet en ging vol voor een overstap naar de Catalaanse grootmacht. De club van trainer Ronald Koeman heeft zowel een akkoord met Ajax als Dest, zo klinkt het.

De aanwezigheid van Koeman bij Barcelona zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de keuze van Dest. De oefenmeester probeerde eerder als bondscoach van het Nederlands elftal Dest nog te overtuigen om voor een interlandcarrière bij Oranje te kiezen. Nu zouden de twee alsnog gaan samenwerken bij Barcelona, dat maximaal 25 miljoen euro betaalt.

Onder meer TV3 maakte al melding van een akkoord tussen Barcelona en Ajax over een overgang van Dest. De back wordt in het Camp Nou de opvolger van Nélson Semedo, die is vertrokken naar Wolverhampton Wanderers. De verwachting is dat er vrijdag meer duidelijkheid komt over de toekomst van Dest, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.