Dick Advocaat ontvangt eindelijk goed nieuws uit ziekenboeg Feyenoord

Het herstel van Tyrell Malacia verloopt voorspoedig. De linksback stond woensdag voor het eerst weer op het trainingsveld van Feyenoord, zo blijkt uit een video op het Twitter-kanaal van de Rotterdamse club. Malacia onderging afgelopen zomer een heupoperatie en de verwachting was dat de 21-jarige vleugelverdediger pas in de winterstop weer zou kunnen aansluiten bij de selectie van trainer Dick Advocaat.

De technische staf van Feyenoord hoopt dat Malacia in de eerste helft van dit seizoen zijn rentree kan maken in de hoofdmacht. Voor de linksbackpositie kiest Advocaat steevast voor Ridgeciano Haps, met de afgelopen seizoen aan FC Dordrecht verhuurde Ian Smeulers als back-up. Een snelle comeback van Malacia zou de Feyenoord-coach goed uitkomen, want de spoeling is dun in verdedigend opzicht. Eric Botteghin viel zondag tegen FC Twente (1-1) al in de eerste helft uit met een hamstringblessure en de centrumverdediger is hierdoor enkele weken uit de roulatie.

Advocaat moest in een eerder stadium al een streep zetten door de inzetbaarheid van Sven van Beek. De mandekker liep in de voorbereiding een zware enkelblessure op en hij is normaal gesproken nog enige tijd niet beschikbaar. Als vervanger werd onlangs Uros Spajic aangetrokken, al was hij tegen FC Twente nog niet speelgerechtigd. Voor het hart van de defensie kan Advocaat verder kiezen uit George Johnston, Marcos Senesi en Lutsharel Geertruida. Laatstgenoemde kan overigens ook als rechtsback uit de voeten.