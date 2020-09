‘Radiostilte rondom Depay doen twijfels over transfer flink toenemen’

De toekomst van Memphis Depay blijft onderwerp van gesprek in Frankrijk. Le Progrès wist maandag te melden dat na Barcelona en AC Milan ook Internazionale in de markt is voor de multifunctionele aanvaller van Olympique Lyon. Er zou reeds navraag zijn gedaan door de Italiaanse topclub. Diezelfde Franse krant meldt een dag later echter dat er complete radiostilte is ontstaan rondom de Oranje-international. Er zouden bij les Gones nog geen concrete aanbiedingen zijn binnengekomen, zo klinkt het.

Ondanks de vermeende belangstelling hebben Barcelona en de topclubs uit Milaan dus nog geen officieel bod neergelegd in Lyon. Daarnaast wordt benadrukt dat de interesse vanuit de Premier League voor Houssem Aouar en Moussa Dembélé nog niet heeft geleid tot serieuze gesprekken met de leiding van de Franse club. Aouar is genoemd bij Arsenal, dat 35 miljoen euro plus Mattéo Guendouzi zou overhebben voor de aanvallende middenvelder. Lyon houdt echter vast aan de minimale vraagprijs van zestig miljoen euro.

Le Progrès denkt dat de afwachtende houding van Barcelona, AC Milan en Inter ertoe kan leiden dat er uiteindelijk veel minder zal worden geboden voor Depay. Op de burelen in Lyon is men in dat kader bang dat de vraagprijs voor de Nederlandse aanvaller in de komende weken weleens flink kan zakken. Depay, die tot medio 2021 vastligt bij de halve finalist in de Champions League, kan nog tot 5 oktober van club wisselen. Op die dag sluit namelijk de transfermarkt in Europa.

De Telegraaf meldde onlangs op stellige wijze dat Depay tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Barcelona. De Catalanen zijn daarnaast tot een deal gekomen met Lyon over een transfersom van 25 miljoen euro. Technisch directeur Juninho ontkent echter in alle toonaarden dat er reeds een akkoord is bereikt tussen beide clubs. Barcelona moet echter eerst verkopen om Depay te kunnen betalen en heeft de transfer daarom voorlopig in de wachtkamer gezet.

AC Milan hoopt volgens Sky Italia te kunnen profiteren van de twijfel rondom de transfer van Depay richting Barcelona. Men zou bereid zijn om Lucas Paquetá te betrekken in een deal met Lyon. De Fransen zien daar echter geen heil in en houden vast aan de vraagprijs van dertig miljoen euro. Volgens Le Progrès is de interesse van AC Milan in Depay ondanks alles nog niet op een laag pitje gezet.