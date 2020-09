‘Nieuwe grootmacht meldt zich als kaper op de kust voor Memphis Depay’

Ook Internazionale heeft serieuze belangstelling voor Memphis Depay, zo meldt Le Progrès. Volgens de lokale krant uit Lyon hebben de Milanezen navraag gedaan bij Olympique Lyon naar de 26-jarige spits. Inter hoopt Depay, die nog maar een jaar vastligt in Frankrijk, weg te kapen voor de neuzen van Barcelona en stadsgenoot AC Milan.

Barcelona is al langere tijd persoonlijk akkoord met Depay, zo is in ieder geval de stellige overtuiging van De Telegraaf. Met Lyon zou een transfersom van 25 miljoen euro zijn overeengekomen, al ontkent technisch directeur Juninho van de Franse topclub dat in alle toonaarden. Barcelona moet echter eerst verkopen om Depay te kunnen betalen en heeft de transfer daarom voorlopig in de wachtkamer gezet.

Afgelopen vrijdag maakte Sky Italia melding van de interesse van AC Milan, dat eveneens hoopt te profiteren van het getreuzel van Barcelona. I Rossoneri zouden Lucas Paquetá in een ruildeal met Depay willen betrekken, maar Lyon wil alleen in cash betaald worden en houdt vast aan een vraagprijs van dertig miljoen euro. Milan is volgens Le Progrès ondanks het afgeslagen bod nog altijd in de race voor Depay.

Bij Internazionale zou Depay de vierde topaanvaller worden. Romelu Lukaku en Lautaro Martínez vormen onder trainer Antonio Conte doorgaans het spitsenkoppel, met de van Manchester United overgenomen Alexis Sánchez achter de hand als subersub. Inter hoopt op korte termijn afscheid te nemen van diverse spelers om zo ruimte te maken in het salarisbudget. João Mario, Matías Vecino, Diego Godín en Antonio Candreva zijn op weg naar de uitgang.