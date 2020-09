De bizarre maand van Bicentini: ‘Hiddink had mij toch kunnen bellen?’

Het is inmiddels een maand geleden dat Remko Bicentini ongewild en zonder er zelf enige notie van te hebben middenin een ongekende storm kwam te zitten. De 52-jarige oefenmeester moest via de media vernemen dat zijn functie als bondscoach van Curaçao na vier succesvolle jaren werd overgenomen door Guus Hiddink. Een reconstructie van hoe hij een uitermate roerige maand beleefde, waarin voor hem de puzzelstukjes langzaam in elkaar vielen en de afwikkeling van zijn tot en met 2022 lopende contract geen steek verder kwam. “Het is toch te bizar voor woorden, man.”

Door Chris Meijer

Op het moment dat Voetbalzone Bicentini te spreken krijgt, hangt hij net een telefoontje uit Noord-Amerika op. Zijn telefoon staat al een maand roodgloeiend, want overal wil men weten wat er toch allemaal aan de hand is op Curaçao. “Dat zijn voornamelijk mensen van voetbalbonden, die steun betuigen, niet weten wat er aan de gang is en zich afvragen waarom deze wisseling heeft plaatsgevonden. Af en toe word ik daar ook een beetje moe van, want je moet het blijven uitleggen”, verzucht Bicentini. Vanuit Curaçao hoorde hij voorlopig nog niets. Een gesprek met de in september 2019 aangetreden bondsvoorzitter Shaheen Elhage werd nog niet gevoerd. Een onderhoud met opvolger Hiddink evenmin. Het enige dat hij via zijn advocaat vanuit Curaçao vernam, was een ultimatum om in te stemmen met de gestelde voorwaarden om zijn tot en met het WK van 2022 lopende contract te beëindigen.

Bicentini werkte de afgelopen veertien jaar bij de voetbalbond van Curaçao.

Sinds het ultimatum gaat het, in de woorden van Bicentini, de ‘juridische kant’ op. Wat hem betreft zijn er twee mogelijkheden: óf het besluit om Hiddink aan te stellen wordt teruggedraaid en alles wordt weer zoals het was óf de voetbalbond van Curaçao ‘moet op de blaren zitten’ en het contract netjes afbetalen. “Ik heb van het bestuur teruggekregen dat het Bicentini-tijdperk voorbij is, waarschijnlijk omdat ze alles met Hiddink al geregeld hebben. Ze hebben een heel schandalig financieel voorstel gedaan en vanaf die tijd is mijn advocaat er mee bezig. We zijn onderhand een maand verder. Een maand, hè! Je denkt dat dit soort dingen binnen een paar dagen afgehandeld zouden kunnen zijn, maar dat is voorlopig niet het geval.”

Op 21 augustus om 18.00 uur precies kwam het leven van Bicentini volledig op zijn kop te staan. “Die dag ga ik nooit meer vergeten in mijn leven”, lacht hij als een boer met kiespijn. Bicentini zat samen met zijn vrouw op de fiets, toen zijn dochter belde. ‘Kijk eens op teletekst, want daar staat dat Guus Hiddink bondscoach wordt van Curaçao’, kreeg zijn vrouw aan de andere kant van de lijn te horen. “Dus mijn vrouw zegt dat tegen mij en ik reageerde: ‘Ach, fiets maar door. Dat is flauwekul, een geintje’. Binnen een halfuur ontplofte mijn telefoon en kreeg ik berichtjes en belletjes van verschillende media, ook omdat mijn naam nergens genoemd werd. Ik wist absoluut van niks, ik was verbijsterd.”

Pas een halfuur nadat in de media was verschenen dat Hiddink op Curaçao de functie van bondscoach én technisch directeur zou gaan bekleden, kreeg Bicentini naar eigen zeggen via WhatsApp een berichtje binnen van bondsvoorzitter Elhage. ‘Goedenavond Remko, ik heb je telefonisch proberen te bereiken. Maar geen gehoor. Een mail is naar jou onderweg’, zo citeert Bicentini het bericht. “Dus ik kijk in mijn telefoon, ook naar berichten. Geen gemiste oproepen. Hij heeft me helemaal niet gebeld, maar wilde het blijkbaar zo oplossen. Een uur later kwam er inderdaad een mail binnen over het beëindigen van mijn contract.”

De stormachtige ontwikkeling van Curaçao: ‘Qatar 2022, daar gaan we voor’

Voetbalzone publiceerde een jaar geleden een achtergrondverhaal over de opmars van Curaçao. Lees artikel

In de dagen en slapeloze nachten die volgden, bleef Bicentini met één voorname vraag zitten: waarom? Waarom moest de meest succesvolle bondscoach van Curaçao plotseling het veld ruimen? De geboren Nijmegenaar werkt al veertien jaar voor de Antilliaanse voetbalbond, in eerste instantie als assistent- en interim-bondscoach. Zijn track record sinds zijn definitieve aanstelling in 2016 als opvolger van Patrick Kluivert is indrukwekkend. Curaçao werd in 2017 Carabisch kampioen, was in hetzelfde jaar voor het eerst van de partij op de Gold Cup, reikte twee jaar later tot de kwartfinale op het kampioenschap voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied en handhaafde zich een halfjaar geleden probleemloos in Divisie A van de CONCACAF-Nations League. In 2021 is Curaçao andermaal aanwezig op de Gold Cup. “Het enige dat nog mist, is een WK. Dat was mijn doelstelling, daar hebben we naartoe gewerkt en daar is mijn contract tussentijds op verlengd. Vanwege de goede resultaten, maar ook vanwege de werkwijze en waar we staan. Daarom doet het zo’n pijn, dat je door een dubbele agenda weggezet wordt. Ik kreeg telefoontjes vanuit Amerika, met: ‘Remko, what’s happening? Are you going to a big country?’ Niemand snapte het.”

Als na een radiostilte van vier dagen in Curaçao een persconferentie wordt gehouden, valt de puzzel langzaam op zijn plaats. Een spervuur van vragen valt het aangeschoven bestuur ten deel. ‘Wist Remko Bicentini hiervan?’, ‘is er met Remko Bicentini gesproken?’, ‘is er tussen Remko Bicentini en Guus Hiddink gesproken?’ en ‘is er sprake van een rolverdeling?’ wilden de journalisten weten, maar antwoorden bleven uit. De technisch directeur verklaarde dat het besluit om Bicentini opzij te schuiven was besproken met de spelersraad, die bestaat uit Cuco Martina, Eloy Room en Leandro Bacuna. “Die jongens wisten helemaal van niks, ze zijn het er allemaal niet mee eens en snappen niet waarom dit zo gegaan is. Er is helemaal niet over gesproken. Ik weet dat de meeste spelers het onvoorstelbaar vinden en boos zijn, omdat ze vinden dat je niet zo omgaat met een trainer die zo goed begaan is met het team”, reageert Bicentini. Er werd tevens gezegd dat hij niet onder Hiddink wilde werken, iets waar volgens hem helemaal niet over gesproken is.

Bicentini spitst echter voornamelijk zijn oren als er wordt verteld dat Hiddink in januari al een mondeling akkoord had bereikt met de voetbalbond van Curaçao. Hij heeft namelijk een maand later zelf nog om de tafel gezeten met Hiddink, mede om over een adviserende rol te praten. “Ik ga al jaren met ervaren trainers in een adviserend gesprek. Zo heb ik ook met Dwight Lodeweges en Art Langeler gesproken. Types als Louis van Gaal, Bert van Marwijk en Hiddink hebben WK’s meegemaakt en een bagage waaruit ik iets kan oppikken. Met de insteek: dit ligt er, kan ik iets anders doen? Mis ik iets? Wat zijn uw ervaringen?”, legt hij uit. Halverwege januari zat hij met Lodeweges en KNVB-directeur Eric Gudde om de tafel en aan laatstgenoemde vroeg hij of er wellicht een gesprek met Van Gaal, Van Marwijk of Hiddink tot stand kon worden gebracht. Twee dagen later hing Gudde aan de telefoon bij Bicentini. ‘Ik heb goed nieuws voor je. Het is niet Van Gaal geworden, want die zit in Portugal en dat is lastig. Maar Hiddink weet ervan, vindt het hartstikke leuk en gaat je overmorgen bellen’, zei de KNVB-directeur. Hiddink belde Bicentini inderdaad om een afspraak te maken en vertelde hem in hetzelfde telefoongesprek dat hij enkele weken eerder namens de voetbalbond van Curaçao bezoek had gehad van bondsarts Walid Elhage (de broer van de nieuwe bondsvoorzitter) en Bertus Holkema, die kort als teammanager in de staf van Bicentini gewerkt had en nu uiteindelijk in dezelfde functie meegaat met Hiddink naar het eiland.

Geschrokken Hiddink wacht met tekenen na ‘rumoer’ rond aanstelling

Guus Hiddink liet na het rumoer rond zijn aanstelling weten dat hij nog even zou wachten met tekenen bij Curaçao. Lees artikel

“Dus ik vroeg me af waarom. ‘Nee, niks’, antwoordde Hiddink. We sloten het gesprek vervolgens af en zouden 3 februari bij elkaar komen. Ik heb gelijk de bondsarts gebeld en gevraagd hoe het zat. ‘Zijn er dingen besproken? Waarom?’ Niks aan de hand, kreeg ik terug. Hij zei ook dat het niet zo had moeten gebeuren.” Voor Bicentini was de kous daarmee af, ondanks dat Hiddink tijdens hun gesprek met een via bondarts Elhage verkregen spelerslijst op de proppen kwam. Weliswaar stonden daar namen op die Bicentini al een tijdje niet meer gebruikte, maar hij vond het toch wat vreemd. “Dus ik vroeg weer opnieuw waarom ze precies die ontmoeting hadden gehad, maar hij verzekerde weer dat er niks was. Ik heb er verder niet meer bij nagedacht.”

In zijn eigen woorden voerde Bicentini vervolgens een ‘fantastisch gesprek’ met Hiddink. Daarin werd gesproken over een eventueel adviserende rol, zoals hij in het verleden ook bij PSV met Phillip Cocu vervulde. “Nou, dat vond ik hartstikke mooi. Hij zou erover gaan nadenken. Na een week had ik nog niks gehoord. Na twee weken had ik ook nog niks gehoord. Nou ja, binnen dat tijdsbestek had ik wel even teruggebeld. Toen ik na drie weken nog niks gehoord had, had ik zoiets van: jammer, maar hij zal er wel geen tijd voor hebben. Even goede vrienden. Tot 21 augustus zat Hiddink helemaal niet meer in mijn systeem.”

Op het moment dat Hiddink tijdens een fietstochtje terugkeert in het systeem van Bicentini, lijkt het kwaad al geschied. Niet alleen was zijn functie vergeven, maar ook een deel van zijn staf is achter zijn rug om ontmanteld en opnieuw ingericht met onder meer Hedwiges Maduro als adviseur. Hiddink liet een dag na de persconferentie op Curaçao weten dat hij wacht met het ondertekenen van zijn contract tot alles met Bicentini netjes afgehandeld is, zoals de ‘erecode’ van de Coaches Betaald Voetbal (CBV) voorschrijft. Het steekt Bicentini voornamelijk dat hij nog altijd niets van Hiddink hoorde. “Ik heb hem zelf na drie dagen een keurige app gestuurd, met wat ik ervan vond. Daar heeft hij niet op gereageerd. Hiddink had mij toch kunnen bellen toen hij met de bond over de functie van bondscoach sprak? Hij had in alle stadiums kunnen bellen, om te vragen of alles met mij goed afgehandeld was. Normaal gesproken ga je bij zo’n aanbod, zeker bij een succesvol land en een bondscoach met een doorlopend contract, even bellen met diegene van wie je het overneemt, om te kijken wat er aan de hand is. Er is nooit wat geweest, in de acht maanden die er tussen zaten. In juni en juli ben ik zelfs nog op Curaçao geweest en heb ik er niks over gehoord.”

“Hij denkt misschien: ik stap nu in en als we het WK halen, heb ik iets op mijn pluimpje. Als we het niet halen, zegt hij: ‘We zijn te laat begonnen, dit is Curaçao. Het is een klein landje, maar ik vond het een leuke uitdaging’. Iets anders kan ik niet verzinnen voor iemand van zijn kaliber, ik had hem heel hoog zitten. Nu voelt het alsof hij met mijn eer wil strijken. Want er is een hele realistische kans dat Curaçao nu het WK kan halen. We hebben best wat bagage, we verliezen de wedstrijden tegen de grote landen niet meer met 7-0”, zo zoekt Bicentini naar een verklaring. De ‘belangrijkste opdracht’ die Hiddink volgens FOX Sports meekrijgt op Curaçao, is ‘het professionaliseren van de organisatie rond de nationale ploeg’. “De nieuwe bondsvoorzitter en zijn broer zijn de spil achter deze verandering, omdat ze iets anders willen doen dan het vorige, succesvolle bestuur. Iets anders kan ik er niet van maken. De bond had gedacht: we komen met Hiddink en dan is het met een uurtje wel opgelost. Heel naiëf.”

Het is dus nog niet opgelost. Vanuit Curaçao klonken onlangs geluiden dat alles wél afgewikkeld was; volgens Bicentini om ervoor te zorgen dat Hiddink de ploeg in september al onder zijn hoede kon nemen voor een trainingskamp op De Veluwe. Voor die oefenstage zouden voornamelijk jonge spelers zijn uitgenodigd, onder wie Tahith Chong en Jurriën Timer. “Hiddink noemde ook Sontje Hansen. Hij is achttien, die speelt voor de jeugdteams van Oranje en die heb ik nog nooit gevraagd. Ik ken ze wel, met hen praat ik over andere dingen. Ik vind dat respectloos! Waarom? Die jongen speelt hier voor de vertegenwoordigende elftallen en denkt Oranje, dat moeten dat soort jongens ook gewoon doen. Zij zijn hier opgegroeid. Als ze 21 of 22 zijn en Oranje gaat niet meer lukken, komen ze bij ons aan bod.”

Gezien de afwikkeling met Bicentini zich volgens hem nog altijd op ‘min drie’ bevindt, kon het trainingskamp deze maand geen doorgang vinden. “Uiteindelijk hebben ze het op corona gegooid. Moet je luisteren wat ik nu zeg. Ze hebben van een fysiotherapeut, die al twintig jaar bij de staf zit, gezegd dat hij positief getest was op corona. Hij wist helemaal niet dat ze hem hadden aangegeven. Hij heeft een eigen praktijk en op een gegeven moment kwamen er geen mensen meer, omdat ze gehoord hadden dat hij positief getest was op corona. Maar dat was helemaal niet zo. Ze moesten iets hebben om dat trainingskamp af te blazen”, stelt Bicentini. De tijd begint voor de voetbalbond van Curaçao nu wel te dringen, want in oktober en november komen de internationals weer bij elkaar. Hiddink heeft na de persconferentie gezegd dat hij niet eerder begint voordat de bond het netjes afgehandeld heeft met Bicentini en als dat niet tijdig gebeurd is, lijkt er in oktober voor de tweede keer een trainingskamp te moeten worden afgeblazen. Het scheelt dat de start van de WK-kwalificatiecyclus, waarin Curaçao het opneemt tegen Guatemala, Cuba, St. Vincent and the Grenadines en de Britse Maagdeneilanden, wegens de coronacrisis is uitgesteld van oktober 2020 naar maart 2021. Stiekem hoopt Bicentini nog steeds dat hij zijn missie nog kan afmaken.

“Kijk, er is altijd een betere Remko Bicentini”, bekent hij in alle eerlijkheid. “Maar de samenwerking die ik heb met de spelers en andersom, werkt blijkbaar. Als je na een reeks nederlagen aan de beurt komt, zou ik dat nog wel begrijpen. Het is niet dat je zomaar bondscoach bent van een land, pak ‘m beet Hongarije of Servië. Dan zou ik het ook pijnlijk vinden als mijn contract na anderhalf van de twee jaar wordt beëindigd. Maar dat geeft een heel ander gevoel. Het is alsof je kind afgepakt wordt, dat is ook echt zo. Anders zou ik het niet zeggen, dan hoef ik me niet kwetsbaar op te stellen. Die pijn blijf ik voelen. Het gaat niet om de afkoopsom. Als ze me morgen bellen en ik met mijn oude staf aan de slag kan, zal ik dat direct doen. Curaçao is mijn kindje en de spelers zijn mijn kindjes. Spelers die minder gespeeld hebben, bellen en steunen me. Terwijl je zou denken dat zij het juist wel prima zouden vinden dat er een nieuwe bondscoach komt.” Die bevestiging noemt Bicentini het ‘positieve gevoel’ dat hij uit het negatieve haalt. “Maar inborst kan ik wel janken en dat blijft nog wel even zo.”