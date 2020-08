Geschrokken Hiddink wacht met tekenen na ‘rumoer’ rond aanstelling

Guus Hiddink maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij aan de slag gaat als technisch directeur én bondscoach bij de nationale ploeg van Curaçao. Het leidde tot een verbijsterde reactie bij Remko Bicentini, van wie hij het stokje overneemt, daar de keuzeheer van het eiland zijn ontslag via de media moest vernemen en pas enkele uren later per mail het nieuws kreeg van de Antilliaanse voetbalbond. Hiddink heeft om die reden besloten om even te wachten met het ondertekenen van zijn contract.

De 52-jarige Bicentini was sinds augustus 2016 bondscoach van het eiland, nadat in de vijf jaar daarvoor al als assistent bij de nationale ploeg van Curaçao werkzaam was geweest. Onder zijn bewind won het eiland in 2017 de Caribbean Cup, waarmee voor het eerst plaatsing voor de Gold Cup werd afgedwongen. Vorig jaar reikte Curaçao op het het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben zelfs tot de kwartfinale en Bicentini was in de veronderstelling dat hij komend jaar met zijn ploeg de weg richting het WK van 2022 zou inslaan.

Verrassende aanstelling van Guus Hiddink zorgt voor ‘mes in de rug’

Lees hier de reactie van Remko Bicentini op zijn ontslag bij de nationale ploeg van Curaçao. Lees artikel

Tot vrijdag plotseling het bericht kwam dat Hiddink de opvolger zou worden van Bicentini. In gesprek met verschillende media reageerde de bondscoach van Curaçao uiterst verrast en hij stelde dat Hiddink ook niet helemaal netjes gehandeld had. De 73-jarige oefenmeester is naar eigen zeggen overvallen door het rumoer en is niet blij met de gang van zaken rond zijn aanstelling. “Ik heb nog geen handtekening gezet. En dat ga ik ook niet doen, voordat alles keurig netjes is afgehandeld”, zegt Hiddink in gesprek met De Telegraaf.

“Ik heb zelf ook aan de andere kant gezeten. Daarom heb ik de bond ook gezegd: ’Vrienden, jullie hebben mij gevraagd, maar jullie moeten wel alles keurig netjes afhandelen’. Als ik nu al het rumoer hoor, dan moet ik concluderen dat het niet klopt, dat alles netjes is afgehandeld, zoals mij gezegd is. Dat zal dan eerst moeten gebeuren. Zo lang dat loopt, wacht ik met verder praten, laat staan dat ik nu een handtekening zet”, gaat Hiddink verder. Het is de bedoeling dat de ervaren oefenmeester tot het WK van 2022 in Qatar gaat tekenen op Curaçao. Hedwiges Maduro gaat mee als adviseur en de oud-middenvelder moet op termijn de taken van Hiddink als bondscoach overnemen.

Hiddink sprak voorlopig nog niet met Bicentini. “Eerder dit jaar heb ik hem een keer gesproken, maar de laatste dagen niet. Bij alle pijn die er toch al bij zit, moet het wel netjes worden afgehandeld. Ik verwacht daar wel snel iets over te horen van de president”, benadrukt Hiddink. Hij neemt Bertus Holkema als teammanager mee naar Curaçao en hij is nu al bezig met het organiseren van een trainingskamp op De Veluwe in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden in oktober en november. “Of het allemaal doorgaat, hangt af van wat er nu gaat gebeuren.”