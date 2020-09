Heracles stuurt Van der Water met maximale boete weer naar huis

Silvester van der Water heeft maandag van Heracles Almelo de maximale boete gekregen die door de club gehanteerd wordt. De aanvaller meldde zich zaterdagavond middels een appje af bij trainer Frank Wormuth voor de wedstrijd van zondag tegen Willem II (4-0 verlies) omdat hij uit is op een transfer naar de Major League Soccer. Uit frustratie dat de transfer nog niet rond is koos hij ervoor om zich af te melden. Maandag meldde hij zich weer op de club om te trainen, maar na een gesprek met de clubleiding is hij naar huis gestuurd.

“We hebben tegenover Silvester ons ongenoegen geuit over zijn gedrag van afgelopen weekend", reageert technisch directeur Tim Gilissen in gesprek met RTV Oost. "Hij heeft daarmee zijn medespelers, de staf en onze supporters in de steek gelaten. Dat is niet te accepteren. Iedereen zet zich maximaal in voor de club, zeker in deze periode. Van die saamhorigheid moeten we het ook hebben. Dat Silvester zich nu, in tegenstelling tot de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag, van een verkeerde kant heeft laten zien past daar niet bij. Daarom hebben we hem de maximale boete opgelegd.”

Van der Water zei zondagavond tegen de regionale omroep dat hij maandag weer wilde gaan trainen. Daar heeft de clubleiding een stokje voor gestoken. “We hebben hem terug naar huis gestuurd om verder na te denken over zijn gedrag”, aldus Gilissen. “Hij heeft een individueel programma meegekregen. Morgen heeft de selectie een vrije dag. Woensdag meldt ook Silvester zich weer op de club. Dan gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en kijken we hoe we met elkaar verder gaan. Het initiatief daarvoor ligt bij hem.”

“Helaas dat het zo moet gaan”, reageerde Van der Water zondagavond. Hij is uit op een transfer naar Orlando City. “We hebben vrijdag uitvoerig met directie van Heracles gesproken over hoe we omgaan met de aanbieding(en) van Orlando. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Toen ik op zaterdagavond van mijn zaakwaarnemer hoorde dat er nog steeds geen contact is geweest met Orlando nam ik deze beslissing. Niet om iets te forceren, want ik besef zelf ook wel wat het los zal maken, zowel bij mijn teamgenoten als bij de supporters.”