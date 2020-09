Ajax laat zich niet ontmoedigen door afgekeurde goals tegen RKC

Ajax heeft na twee wedstrijden nog de maximale score in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk leverde zondagmiddag geen problemen op voor de ploeg van Erik ten Hag: 3-0. Dusan Tadic, Zakaria Labyad en Lisandro Martínez verzorgden de doelpunten. Bovendien werden twee Amsterdamse treffers afgekeurd door arbiter Bas Nijhuis, die verdediger Luuk Wouters van RKC in de tweede helft een rode kaart toekende.

Ajax trad aan zonder de geschorste Nicolás Tagliafico, die op de linksbackpositie werd vervangen door Martínez. Ryan Gravenberch was niet gehel wedstrijdfit en ontbrak op het middenveld; Mohammed Kudus was zijn vervanger. Tot slot ontbrak Sergiño Dest op eigen verzoek. De rechtsback wilde, met het oog op een transfer naar Bayern München, alleen in geval van nood in actie komen. Van nood was nooit sprake, maar hij viel in de slotfase wel kort in voor Daley Blind. Ajax kende over het geheel een vrij eenvoudige wedstrijd vanaf het moment dat de thuisploeg de score opende, na tien minuten spelen.

Noussair Mazraoui stuurde Antony de diepte in en die aanval mondde uit in een geblokt schot van Quincy Promes. De bal kwam terecht bij Tadic, die op acrobatische wijze achterwaarts afrondde via de binnenkant van de paal. Kort daarna dacht Ajax de marge te verdubbelen, maar in de aanloop naar een treffer van Labyad maakte Martínez een overtreding op James Efmorfidis. Daardoor keurde Nijhuis, na tussenkomst van de VAR, het doelpunt af. Vervolgens werd Labyad tweemaal gevaarlijk uit en vrije trap, alvorens Ajax na 33 minuten alsnog op 2-0 kwam.

Mohammed Kudus maakt tien minuten na zijn debuut in de Eredivisie al zijn eerste slachtoffer. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 20 september 2020

Kudus bracht de bal vanuit het middenveld in het strafschopgebied van RKC, waarna Mazraoui ploeggenoot Labyad in staat stelde om af te ronden. Ajax vroeg in het restant van de eerste helft tweemaal tevergeefs om een penalty, na een vermeende handsbal van Melle Meulensteen en een vermeende overtreding op Labyad. Tot tweemaal toe gaf Nijhuis geen gehoor aan de oproep. Ook in de openingsfase van de tweede helft was de arbitrage Ajax niet gunstig gezind, want voor de tweede keer werd een doelpunt afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Labyad, die de assist gaf op Promes, stond buitenspel.

Halverwege de tweede helft kwam Nijhuis opnieuw terug op een eerdere beslissing. De arbiter kende Wouters een gele kaart toe nadat hij Labyad naar de grond werkte. De scheidsrechter werd door de VAR naar de kant geroepen om de situatie nog eens te bekijken en oordeelde toen dat Labyad een doorgebroken speler was, waardoor Wouters werd weggestuurd. De daaropvolgende vrije trap van Tadic werd door keeper Kostas Lamprou, ex-sluitpost van Ajax, ternauwernood uit het doel gehouden. Zestien minuten voor tijd kopte Martínez echter op knappe wijze de 3-0 binnen na goed combinatiespel tussen Promes en Tadic.