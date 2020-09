‘Manchester City grijpt mis in Spanje met bod van 55 miljoen euro’

Manager Josep Guardiola blijft in de laatste weken van de transferperiode zoeken naar versterkingen voor de defensie van Manchester City. In dat kader is door the Citizens een eerste bod van 55 miljoen euro neergelegd bij Sevilla voor Jules Kouné. De eerste aanbieding voor de centrumverdediger is echter afgewezen door de Europa League-winnaar, zo weet Marca te melden.

Sevilla ziet Koundé als een zeer belangrijke speler en derhalve wordt vastgehouden aan de ontsnappingsclausule van negentig miljoen euro in het tot medio 2024 lopende contract van de Franse mandekker. De jeugdinternational kwam afgelopen seizoen tot veertig duels in het shirt van de Spanjaarden. Zijn overwegend sterke optredens zijn naast Manchester City ook opgemerkt door Barcelona en Real Madrid.

Manchester City denkt volgens Marca aan Kalidou Koulibaly als alternatief, mocht een deal voor Koundé uiteindelijk niet mogelijk zijn. De verwachting is dat Guardiola niet bereid is om een megabedrag neer te leggen voor de Sevilla-stopper. Koulibaly zou volgens berichtgeving van Tuttosport echter op het punt staan om Napoli in te ruilen voor Paris Saint-Germain. De verliezend Champions League-finalist ziet in hem de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Thiago Silva. De minimale transfersom van 52 miljoen euro kan door bonussen oplopen tot 59 miljoen euro.

De verdediging van Manchester City maakte met name afgelopen seizoen geregeld een kwetsbare indruk, waardoor de roep om versterkingen steeds sterker werd. Guardiola wist eerder deze zomer al Nathan Aké naar het Etihad Stadium te halen. De Engelse grootmacht begint maandagavond tegen Wolverhampton Wanderers aan het nieuwe seizoen in de Premier League.