James Rodríguez en Calvert-Lewin schitteren bij nieuwe zege Everton

Everton heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen gewonnen. De blauwe club uit Liverpool opende de voetbaljaargang vorige week met een knappe zege op Tottenham Hotspur en zaterdagmiddag was ook West Bromwich Albion aan de beurt. De promovendus speelde vanwege een rode kaart voor Kieran Gibbs de gehele tweede helft met een man minder en verloor uiteindelijk met 5-2 op Goodison Park. James Rodríguez was met onder meer een goal en een assist een van de hoofdrolspelers, terwijl Dominic Calvert-Lewin een hattrick produceerde.

Manager Carlo Ancelotti stuurde in eigen huis dezelfde elf het veld in die vorige week van Tottenham wonnen, waaronder nieuwkomers James, Abdoulaye Doucouré en Allan. The Toffees en de promovendus maakten er een enerverende openingsfase van, met Calvert-Lewin die na drie minuten spelen al bijna raak kopte uit een corner. Een minuut of zeven later lag de bal er aan de overkant in toen Grady Diangana de ruimte kreeg om op te stomen en vanaf de rand van de zestien raakschoot.

Door goed ingrijpen op een schot van Callum Robinson door Jordan Pickford en hulp van de paal na een inzet van Jake Livermore bleef verdere schade voor Everton uit en het was Calvert-Lewin die zijn ploeg na een halfuur spelen op gelijke hoogte bracht. De aanvaller leek ten tijde van zijn doelpunt met de hak buitenspel te staan, maar nadat bleek dat hij de bal via een verdediger had ontvangen werd zijn treffer alsnog goedgekeurd. Op slag van rust kwam de wedstrijd vervolgens volledig tot ontbranding met 2-1 van James, die van buiten de zestien de bal knap in de hoek schoof.

De Colombiaan ging niet lang daarna naar de grond na een uithaal van Gibbs en de verdediger kon meteen met rood inrukken. Manager Slaven Bilic toonde zich hier in de rust bijzonder verbolgen door en hij kreeg ook een rode prent voorgehouden door scheidsrechter Mike Dean. West Brom kwam ondanks alle tumult sterk de kleedkamer uit voor de tweede helft en een fraaie vrije trap van Matheus Pereira in de rechterbovenhoek bracht de bezoekers op gelijke hoogte. Lang konden the Baggies hier echter niet van genieten, want zeven minuten later was het opnieuw raak voor Everton.

Een kopbal van Richarlison werd nog gestuit door Sam Johnstone, waarna de rebound een prooi was voor Michael Keane. Een fraaie boogbal van James op Richarlison leidde niet lang daarna ook de vierde goal van Everton in en het was Calvert-Lewin die uiteindelijk voor zijn tweede van de middag kon tekenen. Een spetterende vrije trap op de lat van Lucas Digne betekende vervolgens bijna de 5-2 voor Everton, maar West Brom kon nog even opgelucht ademhalen. Uit een corner maakte Calvert-Lewin echter ook nog zijn hattrick vol en doordat een goal van Richarlison in de slotfase nog werd afgekeurd wegens buitenspel bleef het daar ook bij.