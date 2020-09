René van der Gijp zet grote vraagtekens bij Ajax-transfer: ‘Mis ik iets?’

René van der Gijp begrijpt niet waarom Bayern München achter Sergiño Dest aan zit. Volgens De Telegraaf en Voetbal international wees Ajax deze week een eerste bod van de Duitsers af voor de negentienjarige rechtsback, maar Van der Gijp adviseert Dest om bij Ajax te blijven. "Ik heb hem nu twintig keer gezien, maar mis ik iets waardoor dat Bayern Dest zo graag wil?", vraagt de analist bij Veronica Inside aan zijn tafelgenoten.

Johan Derksen ziet het wél in Dest zitten. "Ja, jij mist iets", reageert hij op Van der Gijp. "Als ik bij Bayern zat en ik had een budgetje... Die jongen is zó jong, en die heeft zó'n loopvermogen en fitheid, die hoef je alleen maar tactisch nog iets te scholen. En dat gebeurt tussen die goede voetballers spelenderwijs op de training. Dat is een jongen die doorlopend die tachtig meter kan overbruggen."

Van der Gijp is niet overtuigd door de argumenten van Derksen. "Toch heb ik het idee bij zo'n jongen: hij is negentien jaar... Speel lekker twee jaar bij Ajax, man. Dan speel je iedere week. Zo'n jongen wil daar direct naar toe, maar ik denk dan bij mezelf: je komt daar niet direct in de basis. Met negentien jaar moet je gewoon iedere week spelen, man."

Derksen zet zijn vraagtekens bij het transferbeleid van Ajax. "Wat ik niet begrijp, is het beleid van Ajax. Ze willen zelf opleiden, en dan gaan ze Dest en Sven Botman, twee uitstekende verdedigers, verkopen. Daar moet dadelijk weer een onduidelijke Argentijn voor terugkomen. Dat Dest bij Ajax niet speelt, begrijp ik overigens al helemaal niet", doelt Derksen op de wedstrijd van Ajax afgelopen zondag bij Sparta Rotterdam (0-1 winst), toen Noussair Mazraoui de voorkeur kreeg boven Dest.