TOTO's tips: de Premier League-topper tussen Chelsea en Liverpool

Met de terugkeer van de Premier League is iedereen benieuwd wie dit seizoen de grootste uitdager is van Liverpool. De wedstrijd van de regerend landskampioen tegen Chelsea biedt misschien al snel een antwoord. Op voorhand lijkt Liverpool favoriet in dit duel, maar de kenners zagen de ploeg van Jürgen Klopp in speelronde 1 echter bijna over het net gepromoveerde Leeds United struikelen, terwijl Chelsea aan een indrukwekkende mercato bezig is, sinds Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz, Ben Chilwell en Hakim Ziyech bij de club hebben getekend. Laatstgenoemde is er tegen Liverpool helaas niet bij wegens een knieblessure, maar er blijven genoeg sterren over om naar uit te kijken. Deelt Chelsea de eerste klap uit en wordt dit een ééntje, of laat Liverpool zien wie (nog steeds) de baas is en vul je een tweetje in?

Liverpool reist af naar de hoofdstad in de wetenschap dat het niet makkelijk wordt op Stamford Bridge. Chelsea won namelijk de laatste zes wedstrijden in de Premier League op eigen terrein. En dat terwijl met Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers en Manchester City niet bepaald de kleinste teams langskwamen. Het elftal van Frank Lampard hield daarnaast de nul in de laatste drie thuisduels; City-spelmaker Kevin De Bruyne was op 25 juni de laatste speler die op Stamford Bridge scoorde tegen Chelsea, nu 305 speelminuten geleden. De Blues mogen dan op zoek zijn naar een nieuwe keeper, in thuiswedstrijden is het voorkomen van doelpunten in ieder geval geen probleem.

Chelsea speelde vorig seizoen onbedoeld een sleutelrol in de historische landstitel van Liverpool: op 25 juni versloeg de ploeg uit Londen Manchester City met 2-1, waardoor de Reds zich officieel kampioen van Engeland mochten noemen. Met de champagne nog maar net achter de kiezen moest Liverpool dat seizoen nog zeven wedstrijden afwerken, een reeks die begon met een 4-0 nederlaag bij Man City. Het was het begin van een bepaald geen vleiende serie voor de Liverpool-defensie onder leiding van de normaal zo onverstoorbare Virgil van Dijk: sinds het behalen van de landstitel kreeg de ploeg twaalf treffers tegen in zeven duels. Daarbij hadden Van Dijk en zijn team het vorige week ontzettend moeilijk tegen Leeds United en incasseerden de Reds ook nog eens drie treffers van de promovendus.

Het gerenoveerde Chelsea treedt dus aan met enkele nieuwe sterren, terwijl Liverpool zal leunen op het elftal dat de afgelopen jaren zo succesvol was. Van dat team wisten Roberto Firmino en Trent Alexander-Arnold zich al te bewijzen tegen Chelsea: beide spelers scoorden in zowel het thuis- als het uitduel met de ploeg van Frank Lampard afgelopen seizoen. Wellicht kan ook Georginio Wijnaldum een rol van betekenis spelen. De middenvelder die in de belangstelling staat van Barcelona wist in de Premier League drie keer te scoren tegen Chelsea, alleen tegen Norwich City was Wijnaldum vaker trefzeker (4 keer). Eén van deze doelpunten kwam in de meest recente editie tussen Liverpool en Chelsea: op 22 juli eindigde Wijnaldum op het scorebord bij een spectaculaire 5-3 zege op Anfield.

