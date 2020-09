Fernandes bekroont droomstart bij Manchester United met prestigieuze prijs

Bruno Fernandes is door de supporters van Manchester United uitgeroepen tot Beste Speler van het Seizoen 2019/20. De Portugese spelmaker ontvangt de Sir Matt Busby Award, een prijs die is vernoemd naar de legendarische oud-manager van the Red Devils. Fernandes bleef Anthony Martial en Marcus Rashford, respectievelijk nummer twee en drie, voor bij de uitverkiezing.

Fernandes, die in de winterstop van afgelopen seizoen voor 55 miljoen euro werd overgenomen van Sporting Portugal, volgt Luke Shaw op als winnaar. De 26-jarige middenvelder kreeg uiteindelijk 35,5 procent van de stemmen. Martial moest het doen met 34 procent, terwijl 10 procent van de supporters van Manchester United een voorkeur had voor Rashford. De top zes wordt compleet gemaakt door Mason Greenwood (8,3 procent), Aaron Wan-Bissaka (3,8 procent) en Harry Maguire (2,4 procent).

"Natuurlijk wil je prijzen winnen voor de club en de supporters, maar individuele prijzen zijn ook erg bijzonder", zo reageert Fernandes op de website van Manchester United. "Je kunt ook zeggen dat het je niet boeit, maar voor een speler is zo'n prijs erg belangrijk. Het geeft altijd een goed gevoel, daar bestaat geen twijfel over. Ik ben er dolgelukkig mee en wil met deze club nog veel meer prijzen veroveren. De fans verdienen dat gewoon."

Fernandes werd door de fans van Manchester United al viermaal verkozen tot Speler van de Maand, in februari, maart, juni en augustus. Alleen in juli ging de prijs naar een andere speler, namelijk Greenwood. De winteraankoop kwam tot dusver tot 12 doelpunten en 8 assists in 22 duels namens de Engelse recordkampioen. Met name in de Engelse media wordt Fernandes gezien als één van de beste aanwinsten van Manchester United in de afgelopen jaren.