Streep door transfer van Suárez ondanks positieve foto op sociale media

Luis Suárez is geslaagd voor de taaltest die hij donderdag heeft afgelegd in Italië. De aanvaller van Barcelona moest aantonen dat hij de taal voldoende beheerst om een Italiaans paspoort te verkrijgen. Op een foto die rondgaat op sociale media poseert Suárez met zijn verkregen certificaat. Toch lijkt de toekomst van Suárez niet bij Juventus te liggen: volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn er zelfs geen gesprekken meer gaande tussen beide partijen.

De Uruguayaan reisde eerder op de donderdag met een privéjet vanaf vliegveld El Prat naar Perugia, waar hij werd opgewacht door fotografen en fans. Hij zou de taaltest in eerste instantie afnemen om een transfer te kunnen maken naar Juventus. Italiaanse clubs mogen per transferperiode slechts twee spelers van buiten de Europese Unie aantrekken en la Vecchia Signora zit door de komst van Arthur en Weston McKennie al aan deze limiet. Suárez komt door de afkomst van zijn vrouw in aanmerking voor Italiaans staatsburgerschap en zou met een Italiaans paspoort alsnog speler van de grootmacht uit Turijn kunnen worden.

Eerder deze week meldde RAC1 echter dat Suárez naar alle waarschijnlijkheid nog enige tijd moet wachten op een paspoort. Het proces is waarschijnlijk niet afgewikkeld voor het einde van de transferperiode, en de deadline van de inschrijving van spelers voor de groepsfase van de Champions League, op 5 oktober. Donderdagmiddag wordt in de Italiaanse pers opnieuw verzekerd dat Edin Dzeko de eerste keus is van Juventus, waardoor het er niet naar uitziet dat Suárez in het Allianz Stadium terechtkan. La Gazzetta dello Sport meldt dat Dzeko vrijwel zeker overkomt van AS Roma en Arek Milik van Napoli zijn vervanger wordt.

Het verkrijgen van een Italiaans paspoort zou door Suárez echter ook gezien kunnen worden als een investering voor de toekomst, aangezien hij met een paspoort van een land uit de EU makkelijker een transfer kan maken naar een andere Europese topcompetitie. Suárez heeft op dit moment naar verluidt een aantal opties, waaronder Atlético Madrid. Volgens transfermarktexpert Romano zal Barcelona de komende weken blijven luisteren naar aanbiedingen, omdat de ex-speler van Ajax niet voorkomt in de plannen van Ronald Koeman.