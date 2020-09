‘Hij was duurder dan Ronaldo en daardoor dacht men ook dat hij beter was’

Gareth Bale lijkt zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid te hebben gespeeld. De aanvaller uit Wales staat volgens verschillende buitenlandse media namelijk voor een terugkeer bij Tottenham Hotspur, de club die hem in 2013 voor honderd miljoen euro aan de Koninklijke verkocht. Ramón Calderón, voormalig voorzitter van Real, laat zijn licht schijnen over de zeven seizoenen van Bale in dienst van de Spaanse grootmacht.

"Het is vooral jammer dat Bale gaat vertrekken", zo verzucht Calderón in een interview met de Daily Star. "Bale had destijds echt het nadeel dat Real meer voor hem had betaald dan voor Cristiano Ronaldo (94 miljoen euro in 2009, red.). Hierdoor lagen zijn prestaties constant onder een vergrootglas. Men dacht echt dat hij beter zou zijn dan Ronaldo. Bale had tevens de pech dat verschillende blessures hem flink parten hebben gespeeld."

‘Real Madrid gaat akkoord en blijft Gareth Bale miljoenen doorbetalen’

Het huwelijk tussen Real Madrid en Gareth Bale komt snel ten einde. Lees artikel

"Het komt regelmatig voor dat een speler na een transfer van de ene naar de andere club lang niet meer zo succesvol is", vervolgt Calderón zijn terugblik. "Ik weet het niet, maar het aantrekken van Bale is wat mij betreft geen doorslaand succes geweest voor Real. Dat is vooral heel erg jammer, want Bale is zonder meer een speler met veel kwaliteiten." De oud-preses denkt niet dat de deal met Tottenham alsnog mislukt "Ik zie dat wel lukken. Op 31-jarige leeftijd is het voor Bale van cruciaal belang dat hij in een topcompetitie actief blijft. Ik denk dat hij weer belangrijk wil worden gevonden."

"Het lijkt mij voor alle betrokken partijen de beste oplossing. Tottenham mag zich gelukkig prijzen met een speler van het niveau van Bale. De supporters daar houden nog steeds van hem, waardoor het juiste moment voor een terugkeer lijkt te zijn aangebroken", zo besluit Calderón zijn relaas. Volgens de Daily Mail staat Bale voor een verhuurperiode bij the Spurs, die voor de deal 14,25 miljoen euro overmaken naar Real. De BBC voegt daaraan toe dat de aanvaller vrijdag naar Londen vliegt om de overeenkomst met Tottenham definitief te maken. Hangende de gesprekken tussen beide clubs traint Bale apart van de groep, zo klinkt het.