‘Real Madrid gaat akkoord en blijft Gareth Bale miljoenen doorbetalen’

De overgang van Gareth Bale naar Tottenham Hotspur is rond, zo claimt Jonathan King woensdagavond. Volgens de doorgaans betrouwbare journalist van de Daily Mail wordt de 31-jarige aanvaller door Real Madrid een jaar verhuurd aan the Spurs, die daar 14,25 miljoen euro voor betalen. De Spaanse grootmacht blijft Bale voor een deel doorbetalen tijdens zijn verhuurperiode. Transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt woensdagavond laat dat Bale naar Tottenham gaat. De vleugelspits heeft zijn ploeggenoten bij Real inmiddels geïnformeerd over zijn vertrek.

Bale strijkt in Madrid bruto jaarlijks zeventien miljoen euro op. Een kleine rekensom leert dat Real de Welshman, die nog twee jaar vastligt, gedurende zijn jaar in Londen 2,75 miljoen euro moet doorbetalen. Tottenham haalt Bale op voorspraak van manager José Mourinho, die groot fan is van de vleugelspits. De Portugees drong deze week bij clubeigenaar Daniel Levy aan op de komst van Bale, nadat de openingswedstrijd van de Premier League zondag met 1-0 verloren werd van Everton.

Volgens King zijn Tottenham en Real Madrid het op hoofdlijnen eens over de huurtransfer en worden de handtekeningen gezet nadat de laatste 'kleine contractuele kwesties' afgerond zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer Tottenham, dat donderdag in de tweede voorronde van de Europa League speelt tegen Lokomotiv Plovdiv, de komst van Bale officieel aankondigt.

Zo vervolgt Bale zijn loopbaan bij de club die hij zeven jaar geleden verliet voor Real Madrid. Destijds werd de rechtsbuiten met een transfersom van 101 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld. Bij De Koninklijke raakte Bale het afgelopen seizoen op een volledig dood spoor. Trainer Zinédine Zidane deed geen beroep meer op de aanvaller, die in de Spaanse media veel kritiek kreeg vanwege zijn slechte instelling. In totaal staat Bale op 201 officiële duels voor Real Madrid, waarin hij 105 keer scoorde.