KNVB weigert sponsoring FC Emmen door EasyToys

FC Emmen mag van de KNVB niet in zee met EasyToys, zo meldt Voetbal International woensdag. De producent van seksspeeltjes was in beeld om de nieuwe hoofdsponsor te worden, maar daar geeft de KNVB geen toestemming voor. De samenwerking is 'in strijd met de goede zeden', stelt journalist Reon Boeringa op basis van een verklaring van de voetbalbond.

De deal zou FC Emmen een half miljoen euro per jaar opleveren, maar door het veto moet de club op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De KNVB was van meet af aan niet enthousiast over het voornemen van FC Emmen om in zee te gaan met de firma uit Veendam. Men zette zelfs een streep door de officiële presentatie van EasyToys als nieuwe hoofdsponsor, omdat de producent van seksspeeltjes niet voldoet aan de richtlijnen die de KNVB hanteert wat betreft sponsoring.

De voetbalbond wilde aanvankelijk verder geen reactie geven op de kwestie. De zaak werd wel bekeken door een speciale commissie, zo meldde Voetbal International op basis van enkele bronnen. Vanwege het ingrijpen van de KNVB speelde het elftal van trainer Dick Lukkien afgelopen zondag met blanco shirts tegen VVV-Venlo (3-5), wat intern ook voor onvrede zorgde bij de club. Daarnaast vreest men voor de gevolgen op financieel gebied in deze toch al lastige coronatijden.

Artikel 3 uit het sponsorreglement van de KNVB lijkt cruciaal te zijn omtrent de besluitvorming. 'De uit hoofde van sponsoring door de club te leveren of te ontvangen tegenprestatie mag niet in strijd zijn met enige wet, de openbare orde of de goede zeden of met de Nederlandse Reclame Code, dan wel met de goede smaak of het fatsoen en evenmin met de statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van het bestuur betaald voetbal', zo luidt de regel.

Ronald Lubbers, de voorzitter van FC Emmen, kondigt aan dat de club zich niet zomaar neerlegt bij het besluit. "'Wij laten dit niet zomaar gebeuren, we laten deze hoofdsponsor niet zomaar vallen. We beraden ons op volgende stappen", wordt hij geciteerd. Op de clubsite meldt FC Emmen verbaasd en ontdaan te zijn door het nieuws uit Zeist. "We zullen de argumentatie van de KNVB bestuderen en ons beraden over het vervolg. Wij zijn in elk geval niet voornemens om een partij die hoofdsponsor wil worden te laten vallen."