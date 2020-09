Barcelona gewaarschuwd inzake kwestie-Depay: ‘Nee, nee, echt niet’

De transfer van Memphis Depay naar Barcelona laat nog even op zich wachten. De strenge regels van de Spaanse voetbalbond staan namelijk niet toe dat de aanvaller van Olympique Lyon gelijk al de overstap maakt richting de Catalaanse grootmacht. Clubs uit LaLiga mogen niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt en een geautomatiseerd systeem controleert of men zich op het hoogste niveau aan de regels houdt.

Joris Evers, hoofd communicatie van La Liga, verduidelijkt één en ander in gesprek met de NOS. "Wij hebben een financieel controlesysteem dat verder gaat dan het Financial Fair Play (FFP) van de UEFA. Daar kijkt men pas achteraf naar het financiële beleid van een club. Wij doen dat aan de voorkant. Vanaf de start van het seizoen al." Bij de start van het nieuwe seizoen krijgen alle Spaanse clubs een digitaal overzicht aangeleverd. "Clubs loggen in en zien direct de pot met geld die zij mogen besteden aan spelers en stafleden. Hoe hoog of laag dat bedrag is, heeft te maken met de bedrijfsresultaten over de afgelopen vijf jaar."

"Wanneer een speler aangetrokken wordt, moet een club alle details invoeren in het systeem en zien ze automatisch hoeveel er nog over is van het spelersbudget", voegt Evers daaraan toe. De cijfers voor dit seizoen zijn nog niet openbaar gemaakt, maar de verwachting is dat Barcelona niet veel te besteden zal hebben. De Catalanen gaven in de jaargang 2019/20 maar liefst 656 miljoen euro uit. De uitgaven in het Camp Nou zijn sowieso exorbitant te noemen. Op jaarbasis is men een half miljard euro aan salarissen kwijt, terwijl daarnaast in vier seizoenen tijd circa negenhonderd miljoen euro werd gespendeerd aan nieuwe spelers.

De coronacrisis heeft eveneens gevolgen voor Barcelona op financieel gebied. De inkomsten liepen met dertig procent terug, wat neerkomt op een bedrag van driehonderd miljoen euro. Mede hierdoor kregen de spelers van de A-selectie het verzoek om tijdelijk zeventig procent van het salaris in te leveren. Al met al is het aantrekken van Depay, voor wie dertig miljoen euro moet worden overgemaakt naar Lyon, nog een hele klus. "Er moeten eerst spelers weg", zei Ronald Koeman bij FOX Sports. Alle clubs in LaLiga zijn de afgelopen maanden financieel geholpen door de staat. De afspraak is daarbij gemaakt dat een transfer pas mag worden afgerond als daar honderd procent extra inkomsten tegenover staan. Omdat Depay Barcelona dertig miljoen euro kost, moet de club op papier aantonen dat het zestig miljoen euro heeft ontvangen. Pas dan mag er dertig miljoen euro worden uitgegeven op de transfermarkt.

Evers benadrukt dat de controle streng is en dat de Spaanse clubs niet hoeven te rekenen op coulance vanwege de aanhoudende coronacrisis. "Nee", benadrukt de Nederlandse bestuurder, die de clubs gelijk waarschuwt inzake eventuele creatieve oplossingen om de regels te omzeilen. "Nee, nee, echt niet. Als ze dat doen, hebben onze analisten dat zo door." De communicatiemanager van LaLiga drukt de Spaanse clubs op het hart om naar gerichte oplossingen te zoeken. "Besef goed. Dit is door de clubs zelf bedacht als een reactie op een periode waarin salarissen niet meer konden worden uitbetaald en grote beloftes niet werden nageleefd. Niemand wil ooit meer terug naar die situatie."