Bayern vreest nieuw ‘Kroos-scenario’: ‘Snap het als hij met Messi wil spelen’

Real Madrid schokte de voetbalwereld op 17 juli 2014 door de komst van Toni Kroos aan te kondigen. De middenvelder was slechts vier dagen eerder in Rio de Janeiro wereldkampioen geworden met Duitsland en leek de tien jaar daarop de regisseur op het middenveld van Bayern München te gaan worden. Onvrede over zijn positie in de hiërarchie en het salarishuis van der Rekordmeister dreef Kroos echter naar de uitgang en bij de Koninklijke zou hij in de daaropvolgende jaren onder meer twee landstitels en driemaal de Champions League winnen. In de Allianz Arena wordt er nog steeds met treurnis teruggekeken op deze hele episode en Bayern dreigt deze zomer een soortgelijke dreun te moeten incasseren. De grootmacht uit München is al geruime tijd in gesprek met David Alaba om zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen en deze onderhandelingen hebben in de afgelopen week geleid tot een partij publiekelijk moddergooien door beide kampen. Een vertrek van de 28-jarige Alaba zou voor Bayern misschien wel nog harder aankomen dan de transfer van Kroos zes jaar geleden deed, aangezien de Oostenrijker vanwege zijn kwaliteiten en veelzijdigheid is uitgegroeid tot een van de absolute boegbeelden van de club.

Door Robin Bruggeman

De in Wenen geboren Alaba is al bijna zijn halve leven speler van Bayern. Na een aantal jaar in de jeugd van SV Aspern en Austria Wien stak hij in 2008 de grens over om zich aan te sluiten in de jeugd van de dertigvoudig kampioen van Duitsland. Begin 2010 volgde zijn officiële debuut in de hoofdmacht en na een halfjaar op huurbasis bij TSG Hoffenheim groeide Alaba in het seizoen 2011/12 uit tot een onbetwiste basisspeler op de linksbackpositie. De zoon van een Nigeriaanse vader en Filipijnse moeder ontpopte zich in de daaropvolgende jaren tot een van de beste vleugelverdedigers op de Europese velden en hij liet zien ook op het middenveld en in het hart van de verdediging uit de voeten te kunnen. In het afgelopen seizoen, waarin Bayern de landstitel, de Champions League en de DFB Pokal veroverde, speelde Alaba het merendeel van zijn wedstrijden als centrale verdediger, met de razendsnel doorgebroken Alphonso Davies als zijn vervanger links achterin.

Alaba wordt door trainer Hansi Flick beschouwd als een van de absolute steunpilaren van zijn elftal en degenen die het aan de Säbener Strasse voor het zeggen hebben kunnen het zich bijna niet voorstellen om de 72-voudig international van het buurland in een ander shirt dan dat van Bayern te zien. Toch lijkt deze mogelijkheid een steeds serieuzere optie te worden, nu beide partijen al maandenlang met elkaar in gesprek zijn over een nieuw contract voor Alaba en er maar niet uit kunnen komen. Vanuit het perspectief van Bayern vormen de naar verluidt exorbitante eisen van Alaba, diens vader George en zaakwaarnemer Pini Zahavi momenteel het grootste obstakel in de onderhandelingen. De club is volgens BILD bereid om Alaba een nieuw basissalaris van elf miljoen euro aan te bieden en dat bedrag kan door middel van een bonusconstructie nog zes miljoen opleveren. Alaba verdient nu naar verluidt echter inclusief bonussen al vijftien miljoen per jaar en zijn entourage zet in op een flinke salarisverhoging, niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook om Alaba’s positie in de clubhiërarchie recht te doen.

Alaba won onlangs zijn tweede Champions League met Bayern en heeft ook onder meer negen landstitels en zes Duitse bekers in zijn prijzenkast staan

Zahavi zou een bedrag van 20 à 25 miljoen op jaarbasis in gedachten hebben voor zijn cliënt en de belangenbehartiger heeft volgens de berichtgeving in Duitsland tijdens een ontmoeting met algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihamidzic als voorbeeld naar Lucas Hernández gewezen. De Fransman werd vorig jaar voor tachtig miljoen de duurste aankoop ooit van Bayern en kreeg daarbij ook een flink salaris toebedeeld. Zahavi heeft deze kwestie naar verluidt gebruikt om te pleiten voor een flink hoger loon voor Alaba, aangezien de verdediger Bayern bij zijn komst slechts anderhalve ton heeft gekost en hij het vanwege zijn prestaties in het afgelopen decennium vanuit het oogpunt van zijn zaakwaarnemer verdient om bij de best verdienende spelers van de club te horen. Een andere factor die naar verluidt meespeelt is dat bij Alaba het idee speelt dat Bayern zich niet aan zijn ‘belofte’ heeft gehouden. Hij kreeg bij zijn vorige contractverlenging in 2016 de toezegging dat hij meer kansen zou krijgen om op zijn favoriete positie op het middenveld te spelen, maar in plaats daarvan bleef zijn werkgever nieuwe middenvelders halen. Terwijl spelers als Corentin Tolisso, Renato Sanches en Leon Goretzka werden aangetrokken, en zijn evenknie op de andere vleugel Joshua Kimmich definitief een linie naar voren werd geschoven, moest Alaba juist op de linksbackpositie blijven en is hij inmiddels zelfs omgeturnd tot centrale verdediger. Ook de duur van het besproken contract zou tot onenigheid leiden: Bayern wil Alaba voorlopig niet langer dan vier jaar vastleggen, terwijl hijzelf een vijfjarig contract wenst te signeren.

Publiekelijke confrontatie

Deze verschillende factoren hebben ertoe geleid dat er een patstelling is ontstaan tussen Bayern en het kamp-Alaba. Doordat beide partijen hebben uitgesproken dat een transfervrij vertrek volgend jaar pertinent is uitgesloten, resten er nu nog twee mogelijkheden. Of Bayern en Alaba komen nader tot elkaar en weten alsnog een akkoord te bereiken over een nieuw contract, of Alaba vertrekt deze zomer of uiterlijk in de winterse transferperiode naar een andere grootmacht. Vanwege de coronacrisis zijn er echter maar weinig clubs die voor het einde van de transferperiode aan de eisen van zowel Bayern als Alaba kunnen voldoen, waardoor de komende weken door onzekerheid zullen worden omgeven. Een poging van clubicoon en erevoorzitter Uli Hoeness om het vuurtje wat verder op te stoken lijkt eerder deze week in ieder geval niet het gewenste effect te hebben gehad: “Hij heeft een hebberige piranha als zaakwaarnemer. Zijn vader, die ik heel graag mag, laat zich hier enorm door beïnvloeden. Het draait puur om geld. Als jullie eens zouden weten dat meneer Zahavi voor zichzelf alleen al een achtcijferig bedrag verlangt voor Davids handtekening. Dat is helemaal niet mogelijk. Ik kan begrijpen dat Hasan (Salihamidzic, red.) compleet door het lint ging tijdens die vergadering. De opmerkingen die daar werden uitgewisseld, zijn echt ongelooflijk”, foeterde Hoeness tegenover Sport1.

“Hij is een geweldige gozer. Hansi Flick wil hem er absoluut bij houden. Iedereen wil dat hij blijft. Hij is een enorm goede speler. Ik hoop dat David en zijn vader zich realiseren dat een vier- of vijfjarig contract bij Bayern het beste voor hem is en dat ze zich aanpassen aan onze salarisstructuur. Dan zou iedereen blij zijn. Die laatste paar miljoenen die hier besproken worden, zullen hem niet gelukkiger maken, maar zouden wel onze salarisstructuur overhoopgooien. De club moet daarom bij zijn standpunt blijven.” Het kamp-Alaba reageerde als door een adder gebeten na deze uithaal van Hoeness, met Alaba zelf die beweerde dat de uitspraken niet klopten en dat de beweringen hem persoonlijk pijn deden, Zahavi die kenbaar maakte dat er nog helemaal niet gesproken is over een eventuele commissie voor de zaakwaarnemer en vader George Alaba die via Sky Deutschland een statement naar buiten bracht: “Ik heb David als jongen naar Bayern gebracht. Gedurende de afgelopen jaren heb ik verschillende keren de kans gehad om David naar een andere club te transfereren. Maar we zijn loyaal geweest en hebben altijd besloten te blijven. Ik had nooit verwacht dat Bayern nu smerige leugens over salarissen en geëiste commissies zou verspreiden. Om te claimen dat we niet tot een akkoord zijn gekomen vanwege een dergelijke betaling, is een van deze vieze beschuldigingen. En dat allemaal alleen maar omdat we de cijfers die zij ons voorgelegd hebben niet accepteren. Wij hebben onze eigen ideeën.” Goal voegt woensdag toe dat Hoeness met zijn frontale aanval alleen zou hebben gehandeld en hij zodoende voor de nodige irritatie zou hebben gezorgd bij de huidige beleidsbepalers van de club, die er op dit moment alles aan doen om de ontstane plooien weer glad te strijken.

Alaba vierde ruim drie weken geleden nog feest met Hoeness en co

Een persoon die zich volgens Sky ‘dicht bij de onderhandelingen’ bevindt heeft laten weten dat het voor het kamp-Alaba vooral draait om een stuk waardering: “Bayern noemt Alaba publiekelijk ‘de nieuwe Franz Beckenbauer’, maar is niet bereid om hem daar ook naar te betalen.” De kwestie roept daarmee herinneringen op aan de situatie van Kroos, die nadat duidelijk werd dat een nieuwkomer als Mario Götze meer zou gaan verdienen zijn eisen bijstelde en niet akkoord ging met het hem door Bayern voorgelegde contract. Real Madrid sloeg vervolgens toe door hem voor 25 miljoen naar het Santiago Bernabéu te halen en Kroos wordt in Spanje nog altijd beschouwd als ‘het koopje van de eeuw’. “Terugkijkend kan zeker gezegd worden dat er iemand spijt van zal hebben dat ze mij hebben laten gaan. Ook als Bayern het niet gewend is dat een speler er vrijwillig voor kiest om te vertrekken, was dat nu toch wel het geval”, zei hij daar eerder dit jaar over in gesprek met Eurosport.

‘Ik kan David verzekeren dat dat hem niet gelukkig zal maken’

De kwestie-Alaba houdt de gemoederen in ieder geval bezig in Zuid-Duitsland en clubicoon Lothar Matthäus vertelde dinsdag bij Sky Deutschland te hopen dat het hele conflict niet om een ‘paar miljoen meer of minder’ draait: “David is een van de belangrijkste spelers van dit superteam geworden en ik weet zeker dat iedereen bij de club graag wil dat hij blijft. Als het er echt om gaat dat hij en zijn adviseur alleen maar geïnteresseerd zijn in een hoger salaris, dan zou dat naar mijn mening niet de slimste beslissing zijn. Ik had in mijn tijd met andere contracten ook meer geld kunnen verdienen. Maar ik kan David verzekeren dat dat niet hetgeen zal zijn wat hem na zijn loopbaan gelukkig maakt. Iedere club heeft een of twee spelers die aan de top van de salarisstructuur staan. Dat zijn bij Bayern waarschijnlijk Manuel Neuer en Robert Lewandowski, en terecht. Niemand verdient meer geld bij Barcelona dan Lionel Messi en ik had ook niet meer dan Diego Maradona kunnen vragen als ik naar Napoli was gegaan. Maar als David met zijn nieuwe contract opschuift naar de top drie of de top vijf, dan is dat prima. Zeker in deze tijd en gezien de band die David en Bayern hebben, zou geld niet de belangrijkste factor moeten zijn.”

Kroos is na zijn vertrek uit Duitsland uitgegroeid tot een bepalende speler bij Real Madrid

“Er is één ding die die extra miljoenen die een transfer misschien met zich meebrengen hem niet kunnen geven en dat is liefde en waardering van de club, het team en van de fans. Of het nou om Real Madrid, Barcelona, Manchester City of Paris Saint-Germain gaat, David zal overal erkend en gerespecteerd worden als een geweldig persoon en een fantastische voetballer. Maar hij zal die warmte van het nest en het goede gevoel dat de mensen hem dagelijks bij Bayern geven niet terugvinden bij een andere club”, is Matthäus stellig. “Als David echter geïnteresseerd is in meer dan een paar miljoen, dan kan ik hem begrijpen. Ik wilde in 1991 ook naar Real Madrid. Internazionale stond dat echter niet toe. Als David na zoveel jaar besluit dat hij iets anders wil ervaren, dan is het begrijpelijk. Als hij een groot verlangen voelt om voor een club als Real te spelen, om week in week uit de Premier League te ervaren of om magie te creëren met Messi, dan hebben we het over argumenten die ik kan begrijpen.”

Zo dreigen de laatste weken van de transferperiode nog onverwacht spannend te gaan worden in München. Bayern leek met de komst van Leroy Sané en Alexander Nübel zijn belangrijkste transferzaken al ruim op tijd te hebben afgerond, maar krijgt nu mogelijk nog te maken met het vertrek van Thiago Alcántara en Alaba. Waar het gemis van eerstgenoemde door de aanwezigheid van middenvelders als Kimmich, Goretzka en Tolisso eenvoudiger lijkt op te vangen, zal met name Alaba vanwege zijn veelzijdigheid, ervaring en leiderschapskwaliteiten een flink gat achterlaten. De Oostenrijker werd de afgelopen jaren in verband gebracht met clubs als Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain en Chelsea, al zal het lastig voor hem worden om een sportief betere situatie te vinden dan waar hij zich nu bij het ogenschijnlijk oppermachtige Bayern in bevindt. Dat Alaba na twaalf jaar Bayern toe is aan een nieuwe uitdaging valt echter ook niet uit te sluiten en trainer Flick gaf vorige week toe niet te weten waar hij aan toe is wat betreft de verdediger en Thiago: “De situatie is niet makkelijk, ik weet niet wie er zal vertrekken of wie er nog bij komt. Het is allemaal niet ideaal, maar zolang ze allebei deel uitmaken van de selectie, plan ik met hen verder.”