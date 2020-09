Waarom Bellerín clubeigenaar wordt: ‘Voetballers moeten deze zaken pushen’

Héctor Bellerín trok in de afgelopen jaren niet alleen de aandacht vanwege zijn spel als de rechtsback van Arsenal. De 25-jarige verdediger is naast zijn verrichtingen op het veld bezig in de fotografie, hij lanceerde een eigen podcast en vorig jaar was hij nog op de catwalk te zien tijdens een modeshow van Louis Vuitton in Parijs. Minstens zoveel aandacht besteedt Bellerín echter aan sociale kwesties, zoals de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing. Onlangs werd bekend dat de Spanjaard de op een-na-grootste aandeelhouder is geworden van het in de League Two uitkomende Forest Green Rovers. Deze club wordt door de FIFA en de Verenigde Naties omschreven als de eerste klimaat-neutrale sportclub van de wereld en hoopt in de aankomende jaren nog meer stappen te kunnen gaan zetten.

Door Robin Bruggeman

Dat het juist Bellerín is die zich aan de Forest Green Rovers verbindt komt voor degenen die de verrichtingen van de drievoudig international van Spanje binnen en buiten de lijnen de afgelopen jaren een beetje gevolgd hebben niet als een enorme verrassing. De vleugelverdediger spreekt zich vaak uit over de zaken die hem bezighouden en deed onlangs nog de belofte om drieduizend bomen te planten in het Amazonegebied voor elke wedstrijd die Arsenal in juni en juli zou winnen. Dankzij donaties van supporters van the Gunners en ook van andere clubs kan Bellerín samen met de One Tree Planted-organisatie nu 58,617 bomen planten in Brazilië. “Het Amazonegebied vormt de longen van de aarde. Het is zo uitgestrekt, zo belangrijk”, vertelde hij begin deze maand in gesprek met Forbes. In hetzelfde interview haalde Bellerín uit naar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en diens Minister van Milieu Ricardo Salles, die worden beschuldigd van het aanmoedigen van ontbossing en illegale mijnbouw en het in gevaar brengen van de inheemse volkeren die in het gebied wonen. “Het is vrij duidelijk dat deze individuen ons niet helpen richting wat we vandaag de dag nodig hebben. Een van de grootste issues is de ontbossing van de Amazone en hoe laks zij hierop reageren. Het is ongelooflijk dat we nog steeds mensen vinden die dit zo ontkennen, die niet snappen hoe belangrijk de Amazone is voor ieder mens op aarde. Het is echt verschrikkelijk dat degene die dat land vooruit hoort te helpen zoveel schade toebrengt aan een plek als de Amazone.”

Bellerín begeeft zich met zijn kritiek op het staatshoofd van een land aan de andere kant van de wereld voor een voetballer wellicht op vreemd terrein. De verdediger, die op zijn zestiende de oversteek maakte naar Engeland, voelt het echter als zijn plicht om zijn statuur en bereik in te zetten voor de dingen die hij belangrijk vindt. In oktober van 2018 sprak Bellerín zich in een uitgebreid interview via de clubkanalen van Arsenal al uit en hij heeft de afgelopen jaren veel lof geoogst met de manier waarop hij zich inzet voor de zaken die hem aan het hart gaan: “Ik denk dat wij voetballers wat sociale kwesties betreft een enorm platform hebben dat we veel vaker zouden moeten gebruiken dan we tot nu toe doen. Ik weet dat het heel comfortabel is om gewoon thuis te zitten met je familie, je kinderen en je vrienden en nergens aan te denken. Maar met ons platform, zouden wij de mensen moeten zijn die deze kwesties onder de aandacht brengen, zodat we als samenleving vooruit kunnen”, stelde hij een kleine twee jaar geleden. “Voor mij spelen er zoveel dingen… het klimaat is een belangrijke, nadat ik een plantaardig dieet ben gaan volgen en veganistisch ben gaan eten wil ik hier verder aan bijdragen. Plastic is ook een belangrijke kwestie. Ik ben opgegroeid aan de kustlijn van Barcelona, als ik nu terugga en alle troep in de zee zie… ik heb hier enorm van genoten als jochie en als ik aan de volgende generaties denk, word ik verdrietig. Er zijn zoveel dingen waar we als voetballers bij kunnen helpen.”

Bellerín en Arsenal wonnen zaterdag hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-3 van Fulham

‘Er komen altijd opmerkingen van: ‘Hou je nou maar bij het voetbal’’

Bellerín merkt bij veel van zijn collega’s echter een drempel als het over deze zaken gaat en hij snapt ook dat voetballers zich blootstellen aan kritiek als zij zich in dergelijke kwesties mengen. Toch dringt hij er bij zijn medespelers op aan om juist wel die stap te zetten: “Sommige spelers snappen het niet en soms snappen ze het wel, maar zitten ze liever thuis zonder hieraan mee te doen. Als ik deze dingen onder de aandacht breng, komen er altijd opmerkingen van: ‘Hou je nou maar bij het voetbal’, maar daar gaat het niet om. Iedereen kan zien dat er problemen zijn, maar sommige mensen proberen deze problemen te verbergen. Wanneer je een stem, een platform en een achterban hebt zoals wij… we zijn invloedrijke mensen, kinderen willen zoals wij worden en zelfs volwassenen zouden een zoon als wij willen hebben of ons leven willen leiden. Er zijn maar weinig mensen die in een betere positie verkeren om sociale kwesties, raciale kwesties of milieuproblemen te bespreken. Het is onze plicht om hier zoveel mogelijk mee te doen. Er zijn zoveel problemen. Ik heb het gevoel dat de voetballerij een bedrijfstak is waarbij we ons gewoon stil moeten houden en moeten spelen. Ik denk dat het idee is dat voetballers niets anders kunnen dan tegen een bal trappen. Dat is het stereotype, dus wanneer er een speler uit deze mal stapt wordt hij altijd gezien als iemand die niet genoeg op het voetbal is gefocust omdat hij dit doet, dat doet. Zoals ik altijd zeg, hebben we zoveel vrije tijd en zijn we allemaal mensen met problemen en zorgen. Wij moeten deze dingen pushen.”

Bellerín zette deze woorden in de afgelopen jaren kracht bij door onder meer te praten over zijn veganistische levensstijl. De verdediger wilde in de voorbereiding op het seizoen 2018/19 in eerste instantie een aantal weken plantaardig eten om ‘zijn lichaam te ontgiften’. Deze verandering beviel Bellerín echter zo goed dat hij dierlijke producten sindsdien definitief uit zijn dieet heeft gehouden: “Ik heb altijd een probleempje gehad met mijn enkels, die in zware wedstrijden geïrriteerd raakten. Maar nu hoef ik ze zelfs niet meer te beschermen. Het was niet eenvoudig om alles wat ik hiervoor at te schrappen en me te focussen op een veganistisch dieet. Het duurde dan ook een paar dagen voordat ik me beter begon te voelen, maar na een week of drie voelde ik me geweldig. Ik werd ’s ochtends met enorm veel energie wakker, niet zoals eerst toen ik de wekker vijf keer uit moest zetten voordat ik eenmaal uit bed kon komen.”

‘Ik wist eerst alleen dat het een eind weg was van Londen!’

Met het instappen bij Forest Green Rovers zet Bellerín deze woorden verder kracht bij. De op het vierde Engelse niveau uitkomende club kwam in 2010 in handen van Dale Vince, die zijn fortuin maakte met zijn bedrijf in groene energie en die de club in 2015 als eerste op de wereld volledig veganistisch maakte. Zo werden de hamburgers vervangen door quinoa en deed Vince ook andere investeringen. Het veld in stadion The New Lawn bestaat uit honderd procent biologisch geteeld gras, de grasmaaiers werken op zonne-energie en de scheenbeschermers van de spelers zijn gemaakt van bamboe. Het grote doel van Vince voor de toekomst is de bouw van een bijna volledig uit hout bestaand stadion, dat afhankelijk van eventuele successen van de club uit kan worden gebreid van een beoogde vijfduizend zitplaatsen naar tienduizend toeschouwers. “Forest Green Rovers neemt het voortouw voor anderen”, legde Bellerín afgelopen week zijn beslissing om aandeelhouder van de club te worden uit. “Zo veel mensen hebben het gevoel dat er geen oplossing is voor alle problemen, maar Forest Green doet al genoeg. Ik ben zo blij dat ik nu deel uitmaak van de FGR-familie. Ik zal helpen waar ik kan, bij het steunen van mensen die de wereld ten goede willen veranderen. Toen ik voor het eerst tegen Forest Green Rovers speelde (in een vriendschappelijke wedstrijd in 2014, red.), wist ik alleen dat het een eind weg was van Londen! Nadat ik meer hoorde over de club en het werk dat daar wordt gedaan, wist ik dat ik daar deel van wilde uitmaken.”

Lionel Messi-achtig dieet in het eerste houten voetbalstadion ter wereld

Voetbalzone publiceerde eerder dit jaar een uitgebreid artikel over de filosofie van Forest Green Rovers Lees artikel

Bellerín hoopt dat het voorbeeld van de Forest Green Rovers in de komende jaren meer navolging krijgt in de voetbalwereld. Ondanks alle energie die hij steekt in zijn pogingen om meer bewustwording te kweken, worstelt hij ook met het ‘dilemma’ dat hij zijn geld verdient met een sport die met zijn vele vluchten naar uitwedstrijden en de consumptie van natuurlijke hulpbronnen om geld te verdienen enorm vervuilend is. “Veel mensen uit verschillende industrieën die bewust proberen te leven en een zo klein mogelijke footprint proberen achter te laten, zitten hiermee. Op dit moment zijn er geen middelen of manieren van transport beschikbaar om een CO2-neutraal leven te leiden terwijl we deze sport op het hoogste niveau bedrijven. Minder vervuiling in het voetbal zou een enorme boodschap afgeven aan de rest van de maatschappij. Aan de andere kant heeft deze industrie mij de stem gegeven om mensen te bereiken en deze projecten te ondernemen, om bijna zestigduizend bomen te planten. Als ik geen voetballer was geweest bij zo’n grote club, zouden deze campagnes mogelijk verloren zijn gegaan.” Bellerín zal zich ook in de toekomst in blijven zetten voor het milieu en de andere kwesties die hem aan het hart gaan. Dit doet hij mogelijk niet meer als speler van Arsenal, maar als voetballer van zijn jeugdliefde Barcelona. De verdediger, die eerder deze zomer ook nadrukkelijk gelinkt werd aan Paris Saint-Germain, zou namelijk in beeld zijn als vervanger van Nélson Semedo en daardoor terug kunnen keren in het Camp Nou.