Lionel Messi-achtig dieet in het eerste houten voetbalstadion ter wereld

Klimaatverandering en duurzaamheid waren in 2019 twee van de meest populaire woorden, met een belangrijke rol voor de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Ook in de voetbalwereld is het belang van duurzaam te werk gaan inmiddels een belangrijk aandachtspunt. Forest Green Rovers is daar het levende bewijs van. De subtopper in League Two gaat in 2020 beginnen aan de bouw van een volledig houten stadion, een langgekoesterde droom van voorzitter en zelfbenoemd wereldverbeteraar Dale Vince. De werkzaamheden moeten uiterlijk in 2023 voltooid zijn.

Door Rian Rosendaal

Eindelijk succes na jarenlang strijden

Forest Green Rovers kwam een week voor de Kerstdagen met verheugend nieuws aangaande de bouw van het duurzame onderkomen. De lokale politiek gaf eindelijk groen licht voor het realiseren van de ambitieuze plannen van Vince en consorten in Gloucestershire, Zuidwest-Engeland. Het planningscomité van het Stroud District Council ging na een officiële stemming overstag, met zes stemmen tegen vier in het voordeel van the Green Devils. In juni van vorig jaar werd het stadionplan van de meest groene voetbalclub ter wereld, een predikaat van de FIFA, nog terzijde geschoven door de lokale overheid. De beleidsbepalers van Forest Green Rovers gaven echter niet op, met klinkende resultaten net voor de feestdagen. Het stadion wordt onderdeel van Eco Park, dat omgerekend 117 miljoen euro gaat kosten en waar naast voetbal plaats is voor groene techbedrijven.

De opgetogen Vince, die zich jarenlang inzette voor het nieuwe stadion van Forest Green Rovers, sprak over 'de juiste beslissing'. "Ik ben blij dat men tot deze keuze is gekomen, want het was alweer onze tweede poging", zo zei de kleurrijke preses op het YouTube-Kanaal van de vierdedivisionist. "Het had natuurlijk ook weer verkeerd kunnen aflopen." Vince is duidelijk iemand van de lange adem. "Het heeft vijf jaar geduurd voordat we eindelijk goed nieuws ontvingen over het stadion. Daarvoor al waren we drie jaar bezig met het vinden van een geschikte locatie. Dat is een erg lange tijd en er zijn de nodige hordes overwonnen." De voorzitter benadrukt evenwel dat het stadionproject de nodige tijd in beslag zal nemen. "Het zal enkele jaren duren, ja. Er staat ons een hoop werk te wachten. De architect heeft er minstens twee jaar werk aan, dus in het gunstigste geval verhuizen we over drie jaar naar het nieuwe stadion, als we morgen met de werkzaamheden starten."

Messi-achtig dieet voor spelers Forest Green Rovers

De 'groene revolutie' van Forest Green Rovers begon in 2010, toen Vince, een overtuigd vegetariër, aantrad als grootaandeelhouder. Enkele maanden na zijn entree kreeg de uit Oost-Engeland afkomstige zakenman al de voorzittersfunctie toegewezen. Vince voerde gelijk een verbod in op het eten van vlees voor alle medewerkers van de club, dus ook spelers en trainers. In plaats daarvan kreeg men louter plantaardig voedsel voorgeschoteld. Gevogelte en vis werden de belangrijkste etenswaren in de kantine. De revolutie beperkte zich echter niet alleen tot het eten. Er werd ook een biologisch speelveld geïntroduceerd, met een grasmaaier die door zonne-energie wordt aangedreven. Daarnaast mogen de spelers sinds vorig jaar alleen nog maar scheenbeschermers dragen die van bamboe zijn gemaakt. In 2017 werd Forest Green Rovers uitgeroepen tot de eerste volledige veganistische voetbalclub op aarde. De revolutionaire vierdeklasser verwijst op zijn website naar onder meer Lionel Messi en Jermain Defoe, die ook veganistische diëten volgen om zo de sportprestaties aanzienlijk te verbeteren. De meeste supporters, die rondom wedstrijden een 'vette hap' gewend waren, zweren inmiddels ook bij gezonde maaltijden bij een bezoek aan The New Lawn.

Vince heeft in het huidige stadion van Forest Green Rovers al ontelbare duurzame initiatieven ontplooid, maar met het houten onderkomen kan zijn missie nog veel beter ten uitvoer komen. Het ambitieuze project kwam middels een prijsvraag tot stand, met Zaha Hadid Architects als winnaar in november 2016. Het bedrijf van de eerder dat jaar overleden naamgever kreeg de opdracht mee om de voormalige amateurclub een geheel houten stadion te bezorgen, nabij de snelweg M5 in Stroud. Jim Heverin, directeur van het architectenbureau, liet destijds optekenen in de Engelse media dat de supporters een unieke ervaring moeten ondergaan in het klimaatneutrale stadion. "De eerste rij supporters zal vijf meter van het veld afzitten. Elke stoel heeft onbeperkt zicht op het veld, zodat de beleving van de wedstrijd en de sfeer in het stadion wordt verhoogd", zo klonk het ruim drie jaar geleden. Het stadionterrein, met in totaal twee kunstgrasvelden, moet plaats bieden aan 5.000 bezoekers, met de mogelijkheid om de capaciteit op termijn te verdubbelen. Er wordt natuurlijk milieuvriendelijk gedacht, want er worden rondom de nieuwe voetbaltempel circa vijfhonderd bomen geplant, terwijl er ook plannen zijn om bijna twee kilometer aan heggen in de nabijheid van het stadion te planten. De supporters kunnen per openbaar vervoer aanreizen of kiezen voor de auto, want er worden in totaal 1.700 parkeerplaatsen opgeleverd.

Forest Green Rovers speelt zijn wedstrijden nu nog op The New Lawn

Vince zei in december bij de BBC dat er bij het ontwerp van het stadion is gekozen voor een 'zeer gracieuze, elegante structuur'. "Het is het allereerste stadion dat volledig van hout wordt gemaakt, dat is echt iets unieks in de wereld. En met het planten van de bomen en heggen wordt het bij uitstek een groene locatie." In de aanvraag richting de lokale politiek bracht Dale meer voordelen van het unieke project naar voren. "De impact van koolstof zal erg laag liggen, terwijl er daarnaast maatregelen worden ingevoerd om het gebruik van energie en water tot een minimum te beperken. Tevens wordt er het nodige gedaan tegen verspilling en vervuiling." Dale kijkt derhalve reikhalzend uit naar de opening van het stadion. "De houtstukken lijken misschien een beetje op de ribben van een prehistorisch dier, maar het heeft met een beetje fantasie ook wel iets weg van een vliegende schotel." Het huidige stadion, gevestigd in Nailsworth en geopend in 2006, zal na de verhuizing in zijn geheel worden afgebroken. Het is echter al duidelijk wat er met de vrijkomende grond gaat gebeuren. Er worden tachtig huizen gebouwd die nul procent koolstof uitstoten en ook nog eens betaalbaar zijn voor belangstellenden.

Het meerjarige project kende de nodige tegenslagen en ook na de officiële goedkeuring van de lokale politiek zijn er beren op de weg. Siobhan Baillie, een parlementslid voor het district Stroud, zou liever zijn dat de overheid een eindbeslissing neemt over dergelijke project. Een vreemde uitspraak, zo oordeelt Vince deze week in duidelijke bewoordingen op Twitter. De flamboyante voorzitter snapt daarnaast niet waarom Baillie hem voorlopig niet wil ontmoeten om de kwestie te bespreken. "Eco Park is er niet alleen maar voor een voetbalclub met ambities om in de Championship te spelen. Er komt ruimte voor groene techbedrijven en het project heeft de potentie om de groene sector 4.000 nieuwe banen te bezorgen. Het hele gebeuren heeft louter voordelen voor dit district. Het planningsproces heeft vijf jaar in beslag genomen, elke horde is genomen en de lokale planningsautoriteiten hebben uiteindelijk akkoord gegeven. Desondanks wordt het project bedreigd door een parlementslid en de overheid met redenen die volstrekt onduidelijk zijn", maakt Vince van zijn hart geen moordkuil.

Forest Green Rovers moet op termijn in de Championship uitkomen

Ook een revolutie op sportief gebied

De ambities rondom het stadion trekken de laatste jaren de meeste aandacht, maar ook op sportief gebied is een stijgende lijn ingezet. De 'kleine club op de heuvel' promoveerde in 2017 naar de League Two, nadat in de finale van de play-offs van de Nation League op Wembley was afgerekend met Tranmere Rovers (3-1). Er kwam daarmee een einde aan een periode van bijna twee decennia op amateurniveau, al werd in het eerste seizoen op profniveau ternauwernood degradatie afgewend. In de jaargang 2018/19 ging het al een stuk beter, met een vijfde plaats als resultaat. De droom van promotie naar de League One spatte uiteen in de halve finale, toen nota been Tranmere Rovers verantwoordelijk was voor de uitschakeling. De teleurstelling heeft inmiddels alweer plaatsgemaakt voor hoop, want Forest Green Rovers doet dit seizoen wederom volop mee om een plaats voor de play-offs om promotie. De sportieve prestaties moeten de 58-jarige Vince deugd doen. De eigenaar van Ecotricity, de groenste energiemaatschappij van Engeland, droomt wellicht van een plaats in de Premier League. Hij zet echter voorlopig in op een plaats in de Championship, waar dus nog twee promoties voor nodig zijn. Met de huidige opmars is het goed mogelijk dat Forest Green Rovers in 2023 in het eerste houten stadion ter wereld op het een na hoogste niveau van Engeland acteert.