Arsenal gaat na verkoop van 24 miljoen euro opnieuw voor toptarget

Arsenal en Torino zijn het eens over de overgang van Lucas Torreira, zo meldt onder meer de Uruguayaanse krant El Pais. De 24-jarige middenvelder wordt eerst voor een bedrag van twaalf miljoen euro verhuurd aan de club uit Turijn. Volgend jaar wordt Torreira middels een verplichte koopoptie van wederom twaalf miljoen euro definitief eigendom van Torino.

De deal over de Uruguayaanse middenvelder zat al enige tijd in de pijplijn. Torreira begon twee jaar geleden sterk aan zijn periode bij Arsenal en veroverde direct een basisplaats. Sinds de aanstelling van Mikel Arteta eind december 2019 als manager van Arsenal moest de defensieve middenvelder het echter doen met een reserverol. Bij de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zat Torreira niet eens bij de wedstrijdselectie. In totaal kwam hij tot 89 officiële duels voor Arsenal, waarin hij goed was voor 4 goals en 6 assists.

Arsenal heeft de 24 miljoen euro die het in totaal ontvangt voor Torreira hard nodig. The Gunners willen de spelersselectie deze transferzomer voorzien van een kwaliteitsimpuls, maar moeten daar eerst voor verkopen. Naast Torreira wordt binnen enkele dagen ook afscheid genomen van reservedoelman Emiliano Martínez. De 28-jarige Argentijn, die aan het einde van vorig seizoen een belangrijke rol speelde onder de lat bij Arsenal, wordt voor 22 miljoen euro verkocht aan Aston Villa.

Met de inkomsten van Torreira en Martínez zal Arsenal de transfermarkt opgaan. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zullen de Londenaren opnieuw werk maken van Houssem Aouar van Olympique Lyon en Thomas Partey van Atlético Madrid. Arsenal deed Lyon eerder een aanbieding van 35 miljoen euro plus Mattéo Guendouzi, maar de Fransen houden vast aan een bedrag van 60 miljoen euro. Ook Partey is vooralsnog onhaalbaar gebleken voor Arsenal, dat eind juli een bod van 25 miljoen euro afgewezen zag worden. De middenvelder van Atlético beschikt over een afkoopclausule van vijftig miljoen euro.