Schmidt ontvangt dag na geslaagde seizoensstart slecht nieuws bij PSV

PSV is Érick Gutierréz de komende tijd kwijt. De 25-jarige middenvelder ondergaat dinsdag namelijk een enkeloperatie. "Ik heb een enkelblessure en helaas is een ingreep noodzakelijk", verzucht Gutierréz maandagmiddag in een reactie op de website van de Eindhovense club. Het is nog niet bekend wanneer trainer Roger Schmidt weer een beroep op hem kan doen, al rept het Eindhovens Dagblad over een absentie van drie tot vier weken.

Gutierréz werd vanwege de enkelkwetsuur ook niet opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV voor de Eredivisie-opener tegen FC Groningen van zondagmiddag. Zonder de Mexicaanse middenvelder wist de formatie van Schmidt een 1-3 overwinning te boeken in het hoge noorden. Gutierréz liep de enkelblessure begin augustus op in de oefenwedstrijd van PSV tegen KFC Uerdingen (0-3). Sindsdien zijn de klachten niet verdwenen, waardoor een operatieve ingreep onvermijdelijk is geworden.

Het is een flinke tegenvaller voor Gutierréz, die in zijn eerste twee seizoenen geen vaste plaats wist te veroveren op het middenveld van PSV. De in 2018 van het Mexicaanse CF Pachuca overgenomen controleur was vastbesloten om zich te bewijzen tegenover Schmidt. Hij maakte met name in de voorbereidingswedstrijd tegen Hertha BSC (0-4) veel indruk, waardoor een basisplaats in Groningen lonkte. De enkelblessure gooit echter roet in het eten. Gutierréz kwam tot dusver tot 48 wedstrijden in het shirt van PSV, met 5 doelpunten en evenveel assists als resultaat.