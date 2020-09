Cruijff noemt Messi als ‘sleutel’ tot nieuwe rol voor Frenkie de Jong bij Barça

Ronald Koeman is inmiddels officieel begonnen aan zijn dienstverband bij Barcelona. De Catalanen wonnen afgelopen zaterdag het eerste oefenduel met 3-1 van Gimnàstic uit de Segunda División B. Jordi Cruijff gaat in een uitgebreid interview met Sport in op de aanstelling van Koeman bij Barcelona, de rol van Frenkie de Jong, de eventuele komst van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum en de soap rond de vertrekwens van Lionel Messi.

Cruijff krijgt de vraag of Koeman de tijd krijgt om een project op te bouwen. “Het is een moeilijke tijd door de coronacrisis. Je moet de selectie renoveren en dat is nu lastig. Chelsea heeft bijvoorbeeld geluk. Door de transferban van vorig jaar kunnen zij een geweldig team opbouwen”, stelt Cruijff. “Er zijn nog heel wat spelers die kunnen verbeteren en een geweldige potentie hebben. Ansu Fati en Ousmane Dembélé, bijvoorbeeld. Als dat eruit komt, heb je voor de komende tien jaar twee fantastische spelers.”

“Dat is een deel waar je niet op kan rekenen. Voetballers zijn mensen, maar Barcelona heeft jonge spelers. Jongens die nog niet hun maximum hebben gehaald. Als dat lukt, hebben ze een goede selectie”, stelt de huidige trainer van het Chinese Shenzhen FC. Cruijff wordt vervolgens gevraagd naar De Jong. “Vorig jaar speelde hij op een iets andere positie dan bij Ajax en Oranje. Maar ik denk niet dat hij nu direct de positie van Sergio Busquets bij Barcelona gaat overnemen, want hij heeft nog een aantal goede jaren voor de boeg. Bij Barcelona speel je zestig wedstrijden per jaar en je kan niet praten over basis- of wisselspelers.”

Er wordt gesuggereerd dat De Jong en Busquets ook samen een blok zouden kunnen vormen op het middenveld van Barcelona. “Dat hangt af van de positie van Messi. Dat wordt uiteindelijk een sleutel. Er zijn verschillende speelwijzen en dat zal de trainer hoofdpijn bezorgen. Zolang je goede spelers hebt, is dat niet erg. Het is wel erg als je geen goede spelers hebt”, concludeert Cruijff. “Vraag aan alle trainer van de wereld of ze Messi in hun team zouden willen hebben. Iedereen zou hetzelfde antwoord geven.”

“Je moet verschillende dingen begrijpen, als mens en persoon. Hij is zijn hele leven al bij de club, heeft Barcelona successen zien vieren in Europa en heeft verschillende keren aangegeven dat het nu niet goed genoeg is om de Champions League te winnen. Ik begrijp de teleurstelling van de laatste wedstrijd, de ergste nederlagen in de afgelopen jaren. Hij is een geboren winnaar en ik snap dat hij over een vertrek nadenkt, maar ik ben geen advocaat en weet weinig van clausules. Het is in ieder geval een wake-up call voor iedereen”, zegt Cruijff over Messi.

Tegelijkertijd worden Depay en Wijnaldum de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Barcelona. “Je moet je aanpassen, halen wat de trainer wil en zorgen dat hij comfortabel kan werken. Depay is net teruggekeerd van een afgescheurde kruisband en is heel snel hersteld. Bij Manchester United lukte het eerder niet, maar in Frankrijk deed hij het goed. Luis Suárez is een spits die gevaarlijk is in het strafschopgebied, maar Depay is een andere speler en kan op verschillende posities uit de voeten.”

“Wijnaldum speelt al jaren in Engeland, waar hij voetbal dynamischer en fysieker is dan in Spanje. Hij heeft goede jaren gehad en hij benadert zijn top. Maar ik wil verder niet ingaan op geruchten”, zo gaat Cruijff verder. “Ik vind Thiago Alcántara ook een goede speller. De transfermarkt is op dit moment voor iedereen gecompliceerd. Vooral als je een hele selectie moet renoveren.”