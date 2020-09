Blind kreeg ‘mentale tik’: ‘Bij sommige mensen gaat hij twintig keer af’

Daley Blind keerde zondag bij Ajax tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst) terug in de basis nadat hij in de voorbereiding uitviel in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC omdat zijn inwendige defibrillator was afgegaan. Na uitgebreid onderzoek kreeg Blind weer groen licht om te voetballen. Dinsdag sloot hij weer aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag en zondag verscheen hij aan de aftrap op Het Kasteel. Na afloop van de wedstrijd in Rotterdam keek Blind terug op de afgelopen periode.

Blind maakte zondag de negentig minuten vol. “Zoals jullie hebben gezien sta ik weer op het veld. Als dat niet veilig was geweest dan hadden de artsen dat niet toegelaten. Ik voel me goed en ben blij dat ik er weer ben. Ik hoop dat ik het nu weer een beetje achter me kan laten”, aldus Blind na afloop voor de camera van FOX Sports. De Oranje-international beaamt dat het niet makkelijk is geweest. “Mentaal loop je wel even een tik op. Het is niet niks. Ik heb genoeg steun gehad aan de mensen in mijn omgeving en dat doet me erg goed. Ik heb veel vertrouwen geput uit de testen die we gedaan hebben en de artsen die met me praten. Ik voel me prettig na deze wedstrijd en hoop dat ik vooruit kan."

Hélène Hendriks vraagt Blind hoe hij over zijn situatie denkt en lijk te doelen op zijn toekomst. “Op zo’n moment gaan er heel veel scenario’s door je hoofd en moet je gaan relativeren, kijken naar de feiten. Maar het is ook een gevoelskwestie”, legt Blind uit. “Maar het is niet iets wat je in een dag bepaalt. Je gaat gewoon kijken hoe je ervoorstaat. Je doet de testen en dat is allemaal goed. Zo bouw je weer het vertrouwen op om verder te gaan. Mentaal ben ik ijzersterk", zegt hij met een grote lach.

Tegen Hertha BSC was het de eerste keer dat het ICD-kastje van Blind afging. De Ajacied krijgt de vraag hoe vaak het kan gebeuren en of de artsen een prognose hebben gedaan. “Nee. Ik heb wel eens interviews van andere mensen gelezen en bij sommigen gaat hij twintig keer af. Bij sommigen gaat hij nooit af. Het is hoe je er zelf mee omgaat”, vervolgt de linkspoot, die tot slot wordt gevraagd wat hij voelt als het kastje afgaat. “Ik vind het niet prettig om er heel diep op in te gaan, maar laten we zeggen dat het niet prettig is."