Donyell Malen zorgt voor verbijstering: ‘Volgens mij viel Robben uit?’

Donyell Malen heeft weinig meegekregen van de trieste aftocht van Arjen Robben tijdens FC Groningen - PSV (1-3). Robben viel na ongeveer een halfuur spelen uit met liesklachten en ging vervolgens ontgoocheld van het veld, maar Malen heeft weinig meegekregen van de hele situatie.

Malen wordt na afloop bij de NOS gevraagd naar hoe hij het had ervaren om een veld te delen met Robben. "Natuurlijk is het mooi dat hij hier weer speelt, dat hij weer terug is. Hij is zo’n goede speler geweest voor het Nederlands elftal en in clubverband", reageert de spits van PSV, die in de tweede helft de 1-2 voor zijn rekening nam en daarna nog een strafschop miste.

"Volgens mij viel hij uit?", vraagt Malen vervolgens zeer serieus. Verslaggever Frank Snoeks kan zijn oren amper geloven wanneer hij doorheeft dat Malen oprecht niet doorhad dat Robben geblesseerd uitviel. "Je zit zelf in de wedstrijd, dus dan ben je ook met andere dingen bezig", legt Malen uit. "Je ziet natuurlijk wel met wie je nog meer op het veld staat. Balen dat het zo is gelopen. Het was wel mooi om met hem op het veld te staan."

Nieuwbakken PSV-trainer Roger Schmidt laat zich tegenover FOX Sports overwegend tevreden uit over de prestatie van zijn elftal. "De eerste wedstrijd is altijd lastig, zeker als je uit speelt. We kunnen wel veel beter, maar ik ben trots dat we gewonnen hebben. Dat is voor nu het belangrijkste", vertelt de Duitse coach.