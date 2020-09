‘Tottenham Hotspur grijpt mis met koopoptie van vijftig miljoen euro’

Tottenham Hotspur is nog altijd in de markt voor ondersteuning van Harry Kane en de Londenaren lijken hun blik stevig op de Serie A te hebben gevestigd. Nadat eerder Arkadiusz Milik al in verband werd gebracht met een overgang naar the Spurs, staat naar verluidt nu ook Andrea Belotti nadrukkelijk in de belangstelling van Tottenham.

Sky Italia meldt namelijk dat de club van manager José Mourinho bij Torino heeft aangeklopt voor de 26-jarige aanvaller. De Engelsen zouden il Toro hebben voorgesteld om de 28-voudig international van Italië in eerste instantie voor een seizoen te huren, inclusief optie om hem voor in totaal vijftig miljoen euro definitief over te nemen.

De club uit Turijn heeft deze aanbieding echter naar de prullenbak verwezen. Torino wil namelijk alleen afscheid nemen van Belotti als het gaat om een definitieve transfer en zal daarom enkel akkoord gaan met een dergelijke constructie als het om een verplichting tot koop, in plaats van een optie, gaat. Belotti heeft momenteel een transferclausule van honderd miljoen voor clubs buiten Italië in zijn nog tot 2022 doorlopende contract staan, maar Torino lijkt zich er wel bij neer te leggen dat dit bedrag in ieder geval niet op tafel zal komen.

Voor Tottenham is het vooralsnog een betrekkelijk rustige transferperiode, met enkel Matt Doherty, Pierre-Emile Höjbjerg, allebei voor een kleine zeventien miljoen euro overgenomen van respectievelijk Wolverhampton Wanderers en Southampton, en de transfervrije Joe Hart als nieuwkomers. Van Kyle Walker-Peters (Southampton), Jan Vertonghen (Benfica), Oliver Skipp (verhuurd aan Norwich City) en Michel Vorm (nog zonder club) werd afscheid genomen.