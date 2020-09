Zevende versterking voor Chelsea arriveert binnen enkele dagen in Londen

Chelsea heeft zijn gewenste nieuwe doelman te pakken. Transferexpert Fabrizio Romano van the Guardian en Sky Italia meldt vrijdagmiddag dat het bod van the Blues op Edouard Mendy geaccepteerd is door Stade Rennes. De transfer van de 28-jarige sluitpost moet in de komende dagen worden afgerond en het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij spoedig in Londen arriveert voor de medische keuring.

Het was al een tijdje duidelijk dat manager Frank Lampard dolgraag een nieuwe doelman aan zijn selectie wilde toevoegen. Kepa Arrizabalaga werd twee jaar geleden voor tachtig miljoen euro overgenomen van Athletic Club, maar voldeed voorlopig nog niet aan de hoge verwachtingen en werd in de laatste wedstrijd van het seizoen zelf gepasseerd ten faveure van Willy Caballero. De afgelopen maanden passeerden verschillende grote namen de revue bij Chelsea in de zoektocht naar een nieuwe doelman.

Naast onder meer Marc-André Ter Stegen, Nick Pope en Jan Oblak werd Ajax-doelman André Onana nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Chelsea. Er is nu echter een akkoord bereikt met Stade Rennes over Mendy. Romano stelde maandagavond dat beide clubs naar verwachtingen spoedig een overeenstemming zouden bereiken over een transfersom van iets meer dan twintig miljoen euro. Chelsea zag vrijdagmiddag een verhoogd bod geaccepteerd worden door de Franse club, waardoor Mendy spoedig naar Londen vliegt voor de medische keuring. Er ligt al enkele dagen een persoonlijk akkoord tussen de sluitpost en the Blues.

Mendy is een 1 meter 97 lange doelman die werd geboren in Frankrijk, maar zijn interlands speelt voor Senegal. Hij brak door bij Stade Reims en werd in 2019 voor slechts vier miljoen euro opgepikt door Stade Rennes, waar zijn contract nog liep tot medio 2023. Les rouges et noirs beleefden veel plezier aan de doelman en lijken nu fors te gaan verdienen aan hem. Na Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva en Kai Havertz is Mendy de zevende aanwinst voor Chelsea. Overigens zijn the Blues dan nog niet klaar, want volgens Romano is Declan Rice van West Ham United na Mendy het volgende doelwit.