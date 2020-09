Opvolger Strootman aangewezen: ‘Kan bepalende factor worden bij Oranje’

Kevin Strootman behoorde gewoon tot de selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (1-0 en Italië (0-1), tot onvrede van Barry van Galen. De enkelvoudig international van Oranje vindt namelijk dat interim-bondscoach Dwight Lodeweges voor Teun Koopmeiners had moeten kiezen bij de definitieve schifting voor het tweeluik.

”Teun haalt al langer dan een jaar een stabiel niveau”, zet Van Galen zijn mening kracht bij in de podcast van Voetbal International. ”Hij laat nooit zijn ploeg in de steek, staat er altijd, is altijd positief. Er is echt Opniks op hem aan te merken. Dit was een ideaal moment geweest om erbij te komen.” De voormalig AZ'er komt gelijk met advies richting Koopmeiners. ”Hij moet nu doorgroeien, ook in zijn hoofd. Strootman is er de ene keer bij en de andere keer niet de laatste jaren. Terwijl Teun, als hij stappen blijft maken, jarenlang een bepalende factor kan worden in het Nederlands elftal.”

Van Galen verwacht daarnaast dat Koopmeiners binnen afzienbare tijd bij AZ vertrekt. ”Dat stapje hoger gaat hij wel maken. Dan moet je er nu eigenlijk al bijzitten, dan groei je lekker door.” Presentator Simon Zwartkruis oppert de Premier League, maar Van Galen heeft daar zo zijn twijfels over. ”Ik weet het niet. Ik zie hem eerder in Duitsland, spelen, al weet ik niet waarom. Die jongen gaat sowieso een goede toekomst tegemoet.”

Koopmeiners won met Jong Oranje in de EK-kwalificatiereeks van Jong Wit-Rusland (0-7) en Jong Noorwegen (2-0). In het duel met de Wit-Russen was hij trefzeker vanaf elf meter. De middenvelder krijgt volgende maand wellicht wél een kans bij Oranje, dat op 7 oktober in vriendschappelijk verband aantreedt tegen Mexico. Kort daarna volgen de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober).