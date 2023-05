46-voudig international van Oranje denkt aan spoedige terugkeer in Eredivisie

Donderdag, 25 mei 2023 om 17:26 • Guy Habets

Kevin Strootman zou komende zomer terug kunnen keren op de Nederlandse velden. De 33-jarige middenvelder, die dit seizoen met Genoa promotie naar de Serie A afdwong, loopt uit zijn contract en laat in gesprek met Voetbal International weten klaar te zijn voor nog een mooie stap. Een transfer naar de Eredivisie behoort tot de mogelijkheden.

Strootman staat onder contract bij Olympique Marseille en die club verhuurde hem dit seizoen aan Genoa. Dat beviel de controleur goed, want in dienst van il Grifone kwam hij tot 31 officiële wedstrijden en twee doelpunten. Genoa eindigde onder trainer Alberto Gilardino als tweede in de Serie B en dat was goed genoeg voor promotie. Of Strootman volgend seizoen met de Italianen op het hoogste niveau actief zal zijn, is echter nog maar de vraag. De club wil wel, maar de middenvelder heeft de knoop nog niet doorgehakt.

In gesprek met VI zegt de 46-voudig international van Oranje dat hij meerdere ijzers in het vuur heeft. "Ik ben deze zomer een vrij man. Vorig jaar heb ik dus even getwijfeld om te stoppen, maar daar denk ik nu heel anders over. Ik heb een goed jaar gehad bij Genoa, heb veel gespeeld, ben fit gebleven. Mijn gevoel en perspectief zijn daardoor heel anders dan een jaar geleden. Ik denk dat ik nog best een mooie stap kan maken."

In Nederland speelde Strootman voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV. Een terugkeer in de Eredivisie behoort tot de mogelijkheden voor de controleur uit Ridderkerk, die in 2013 voor het laatst actief was op de Nederlandse velden en in de zomer van dat jaar van PSV naar AS Roma vertrok. "Het kan de Serie A gaan worden, of een andere buitenlandse competitie. Nederland sluit ik ook niet uit. Het hangt van veel factoren af: mijn gezin, maar ook welke club interesse toont."