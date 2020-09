Transfer Lennart Czyborra na 16 minuten: optie tot koop van 5,5 miljoen

Lennart Czyborra verlaat de gelederen van Atalanta reeds na een half jaar. Genoa en Atalanta maken woensdagavond melding van een overgang van de verdediger naar Genua. De werkgever van Lasse Schöne huurt de ex-speler van Heracles Almelo de komende twee seizoenen en heeft een verplichte optie tot koop van 5,5 miljoen euro.

Czyborra, 21 jaar, maakte in januari de overstap van Heracles naar Atalanta. Waar ex-Eredivisionisten als Hans Hateboer en Robin Gosens een succes waren op de flanken van de club uit Bergamo, gold dat niet voor Czyborra, die zowel Gosens als Timothy Castagne voor zich moest dulden op de linksbackpositie.

Czyborra kreeg slechts 16 minuten speeltijd in het eerste elftal van Atalanta, dat afgelopen seizoen zowel in Italië als in Europa een uitstekende indruk achterliet. Bij een 6-1 voorsprong tegen Brescia mocht hij op 14 juli zijn debuut maken en meer speeltijd onder Gian Piero Gasperini zat er niet in.

Atalanta betaalde in januari naar verluidt ‘ruim drie miljoen euro’ voor Czyborra en maakt zodoende een flinke winst op een speler die amper in actie is gekomen en nog een contract tot medio 2024 had. Czyborra zat in de jeugd van Schalke 04 voor hij naar Heracles ging. Hij kwam op meerdere lijstjes van Nederlandse clubs voor, maar trainer Frank Wormuth haalde zijn landgenoot over om naar Almelo te komen.