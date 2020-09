Tadic begrijpt er niets van: ‘Dat vind ik gewoon nergens op slaan’

Dusan Tadic is blij dat de Eredivisie weer van start gaat. De Servische aanvaller van Ajax baalde enorm van het besluit om het afgelopen seizoen vroegtijdig te beëindigen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In een interview met Voetbal International vertelt de routinier dat hij voetbalt om prijzen te winnen.

"Als er een pandemie is, dan snap ik dat voetbal even niet meer het belangrijkste is", legt Tadic uit. "Maar dan kun je toch niet zomaar een heel seizoen schrappen en de prijzen niet verdelen? Onbegrijpelijk. Begrijp me niet verkeerd: ik heb het een plek gegeven en natuurlijk was en is er iets veel belangrijkers aan de hand in de wereld. Maar als ik puur naar het voetbal en de Eredivisie kijk, dan had het in mijn ogen anders gekund."

Ajax stond na 25 gespeelde wedstrijden bovenaan in de Eredivisie met 56 punten. Nummer twee AZ had evenveel punten verzameld, maar had een slechter doelsaldo (+45 om +37). "We hadden niet vijf wedstrijdjes gespeeld of zo, nee, we zaten al in maart. Dan zet je een streep onder de competitie en is de nummer één gewoon de kampioen van Nederland", is Tadic stellig.

"Dan hoor je verhalen van: Ja, maar AZ heeft net zoveel punten... Oké, maar telt in de Eredivisie bij gelijke stand het doelsaldo? Precies, volgens mij is dat al heel lang het geval, dat zoeken naar uitwegen vind ik gewoon nergens op slaan. Als AZ bovenaan had gestaan, of PSV of Feyenoord of welke club dan ook, dan waren zij de kampioen. Dan had ik dus exact hetzelfde gezegd als nu."