Daley Blind krijgt groen licht en traint weer volledig mee bij Ajax

Daley Blind traint weer volledig mee met Ajax, zo melden de Amsterdammers dinsdag. In de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC op dinsdag 25 augustus moest de centrale verdediger zich laten wisselen nadat hij naar de grond was gegaan. Nadien onderging hij een paar onderzoeken, waardoor hij zich ook moest afmelden voor het Nederlands elftal. De uitslagen van de onderzoeken gaven geen aanleiding om Blind langer aan de kant te houden.

Vorige week is de centrale verdediger gefaseerd begonnen met trainen en inmiddels traint hij weer volledig mee. Blind moest zich tegen Hertha laten wisselen nadat zijn ICD, de inwendige defibrillator die zijn hartritme bij stoornissen moet herstellen, was afgegaan. Nu blijkt uit onderzoeken dat Blind gewoon weer kan meetrainen bij Ajax. Zondag 13 september start Ajax aan het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

'Ajax moet nu wel op zoek naar vervangers'

Blind liet eerder via Twitter al weten zich goed te voelen na het incident in het duel met Hertha. De verdediger was blij met alle steunbetuigingen. "Heel erg bedankt voor alle lieve berichten die ik heb mogen ontvangen. Ik kan zeggen dat alles goed gaat en ik me prima voel." Ook zijn vrouw Candy-Rae Fleur liet via Instagram van zich horen. "Bedankt voor alle aardige en lieve berichtjes. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat het goed met hem gaat."

Het was de tweede keer in een kleine jaar tijd dat Blind tijdens een wedstrijd naar de grond ging. Tijdens het Champions League-duel met Valencia in december moest Blind ook naar de kant worden gehaald. Hij bleek toen een ontstoken hartspier te hebben. Er werd daarna een defibrillator bij hem geplaatst en deze ging dus af bij het oefenduel met Hertha.