Carragher adviseert toptransfer: ‘Met hem kunnen ze meedoen om de titel’

Jamie Carragher hoopt dat Manchester United zich opnieuw meldt voor Jadon Sancho. Volgens recente berichtgeving uit Engeland hebben the Red Devils de komst van de rechtsbuiten van Borussia Dortmund nog niet uit het hoofd gezet, ondanks dat zijn huidige club niet wil meewerken aan een verkoop voor het sluiten van de transfermarkt op 5 oktober.

Manchester United is al maanden in de race voor Sancho, voor wie Dortmund een bedrag van 120 miljoen euro zou willen hebben. BVB stelde een deadline door aan te geven dat een transfer geen doorgang zou vinden wanneer er op 10 augustus geen deal op tafel lag. Toen die deadline vrij geruisloos passeerde, bracht sportief directeur Michael Zorc naar buiten dat de Engels international volgend seizoen in het shirt van Dortmund te bewonderen is.

Carragher hoopt voor Manchester United dat Borussia Dortmund uiteindelijk toch te vermurwen blijkt. "Ik heb altijd gedacht dat de wereld er door één of twee kleine dingen heel anders uit kan zien", schrijft de oud-verdediger van Liverpool in een column voor The Sunday Times. "Manchester United is compleet veranderd na het aantrekken van Bruno Fernandes in januari. Dat is slechts één aankoop. Manchester United werd een heel andere ploeg na zijn komst. Zo dun is die scheidslijn."

Ole Gunnar Solskjaer aast al geruime tijd op de komst van Jadon Sacho.

"Het zou kunnen dat je met Jadon Sancho gaat meedoen om de landstitel. Ze zijn daar niet zo ver van verwijderd als mensen denken. Eén of twee aankopen kunnen het verschil maken", maakt de voormalig international van Engeland duidelijk. Manchester United eindigde vorig seizoen als derde in de Premier League, op grote afstand van de top twee: Manchester City en Liverpool waren respectievelijk 15 en 33 punten verwijderd. Het laatste kampioenschap van Manchester United dateert van 2013, onder Sir Alex Ferguson.

Sancho zou de huidige trainer Ole Gunnar Solskjaer meer opties bieden aan de rechterflank. De achttienjarige Mason Greenwood speelt daar nu, maar hij is van nature een centrumspits. "Manchester United heeft aan die rechterflank iemand nodig. Mason Greenwood kwam als achttienjarige in de ploeg en doet het fantastisch, maar hij zal uiteindelijk naar het centrum gaan. Afronden is zijn kwaliteit", weet Carragher. "Ole Gunnar Solskjaer heeft het op rechts geprobeerd met Marcus Rashford, Daniel James en zelfs Juan Mata, en nu staat Greenwood er."

Deze week rondde Manchester United de komst van Donny van de Beek af voor minstens 39 miljoen euro. De van Ajax overgekomen middenvelder is tot dusver de enige zomeraankoop. Carragher raadt de club aan om behalve naar Sancho ook te kijken naar versterking achterin. "Ze hebben ook nog een centrale verdediger nodig, want ze kunnen verdedigend kwetsbaar zijn. Maar het feit dat Chelsea de 35-jarige Thiago Silva haalde, bewijst dat er niet zoveel goede centrumverdedigers zijn."