Christian Eriksen en Kasper Dolberg stellen teleur tegen België

België is de groepsfase van de Nations League begonnen met een vrij eenvoudige overwinning op bezoek bij Denemarken. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez won, zonder zijn sterspelers Eden Hazard en Kevin De Bruyne, dankzij doelpunten van Jason Denayer en Dries Mertens: 0-2. Bij Denemarken begonnen Christian Eriksen en Kasper Dolberg in de basis, maar beide ex-Ajacieden speelden een uitermate zwakke wedstrijd.

De Belgen begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen al vroeg op voorsprong. Doelman Kasper Schmeichel van Denemarken tikte een vrije trap van Yannick Carrasco nog tegen de lat, maar in de daaropvolgende corner was het wél raak. Dries Mertens slingerde de bal de zestien in, waar Denayer in opmerkelijk veel vrijheid kon intikken: 0-1.

In het restant van de eerste helft slaagde België er niet in de wedstrijd te domineren. Denemarken deelde een speldenprikje uit in de persoon van Eriksen, die doelman Simon Mignolet redding zag brengen op een schot van afstand. De Belgische keeper was daarna een bron van onrust in de opbouw van de Rode Duivels. Mignolet liet zich de bal ontfutselen door Kasper Dolberg en had geluk dat de bal naast zijn doel rolde.

Wat opviel was dat Eriksen, die bij zijn club Internazionale nauwelijks aan spelen toekomt, moeite had om de kar te trekken bij Denemarken. De spelmaker leidde een kwartier voor tijd zelfs een gevaarlijke counter van België in met een zwakke breedtepass. Romelu Lukaku was daardoor weg, maar zag zijn schot gekeerd worden door Schmeichel. Vlak daarna besliste België het duel alsnog. Mertens kon de bal in de rebound binnen schieten, nadat Youri Tielemans nog met grote moeite was afgestopt door de Denen: 0-2.