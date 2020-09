Vertonghen had aanbiedingen uit Nederland en België: ‘Maar ik heb een lijstje’

Jan Vertonghen trok eerder deze zomer na acht jaar de deur achter zich dicht bij Tottenham Hotspur en koos er na weken van geruchten uiteindelijk voor om zijn loopbaan te vervolgen bij Benfica. De 33-jarige verdediger werd ook in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar van een rentree in de Johan Cruijff ArenA kwam het dus uiteindelijk niet. Zaterdag vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad dat hij, zonder een specifieke club te noemen, wel een aanbieding had uit Nederland.

“Ik had aanbiedingen uit België en Nederland. Uit Zuid-Europa ook”, laat Vertonghen, die ook werd genoemd bij clubs als Fiorentina, AS Roma en Internazionale, optekenen door de Belgische krant. “Maar ik heb een lijstje van wat voor mij belangrijk is: de kwaliteit van de spelersgroep, de ambitie in Europa én de competitie, de termijn van het contract.”

“Die continuïteit die mijn carrière nu al had, wilde ik behouden. Dat plaatje klopte bij Benfica”, stelt de routinier, die zich tot medio 2023 aan de grootmacht uit Lissabon heeft verbonden. Vertonghen heeft zich in de afgelopen weken met as Águias voorbereid op de voorrondes van de Champions League en de start van de Portugese competitie.

Momenteel is hij echter bij de Belgische nationale ploeg voor de Nations League-wedstrijden tegen Denemarken en IJsland van respectievelijk zaterdagavond en dinsdagavond. Door het pensioen van Vincent Kompany zal Vertonghen de aanvoerdersband gaan dragen: “Maar de rol van Vincent overnemen, is onmogelijk. Wat die allemaal deed. Ieder zijn karakter en daarin is Vincent niet te vervangen.”

Voor bondscoach Roberto Martínez is er ook het vraagstuk wie Kompany op het veld moet vervangen. Jason Denayer is een van de opties en Vertonghen denk dat hij een goed duo zou kunnen vormen met de verdediger van Olympique Lyon: “Jason is een geweldige verdediger met veel snelheid en nu ook ervaring op het allerhoogste niveau. De paar keer dat ik met hem speelde, liep dat zeer goed. Hij is een uitstekende verdediger, die op termijn heel belangrijk kan worden voor de ploeg.”