Tegenslag voor PSV negen dagen voor start van nieuwe seizoen

Voor PSV zit de voorbereiding op het nieuwe seizoen erop wat betreft oefenduels. Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdag namelijk dat de oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg, die voor dinsdag 8 september op het programma stond, is geschrapt. Er zijn momenteel 'teveel pijntjes' in de selectie van trainer Roger Schmidt, zo klinkt het. PSV is niet van plan om later alsnog een vriendschappelijk duel in te plannen.

De formatie van Schmidt opent het nieuwe seizoen in de Eredivisie op 13 september tegen FC Groningen, waar voormalig PSV'er Arjen Robben onlangs terugkeerde. De serie met oefenduels werd donderdag afgesloten met een ontmoeting met het Duitse Viktoria Köln (1-1). In de oefenwedstrijd op trainingscomplex De Herdgang maakte aanwinst Philipp Max zijn officieuze debuut. De linksback luisterde zijn vuurdoop bij PSV op met een assist.

INTERVIEW BAUMGARTL | 'Batterij opladen voor volgende week en blij met komst Max' #PSVVIK

Het Eindhovens Dagblad meldt tevens dat Ritsu Doan op korte termijn zal worden gepresenteerd door Arminia Bielefeld. De naar de Bundesliga gepromoveerde club neemt de aanvaller uit Japan op huurbasis over van PSV. Bielefeld maakte eerder deze vrijdag al de komst van Mike van der Hoorn wereldkundig. De centrumverdediger was transfervrij na zijn recente vertrek bij Swansea City.

Doan komt niet voor in de plannen van Schmidt, die PSV verschillende keren aan het werk zag in de voorbereiding. De Eindhovenaren boekten overwinningen op SC Verl (0-3), KFC Uerdingen (0-3) en Hertha BSC (0-4). Er was een nederlaag in het duel met Eintracht Frankfurt (1-2), terwijl er naast Viktoria Köln ook met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen Vitesse en Willem II.